Wachow/Tremmen

Im September 2019 erfüllte sich Katharina Brendel einen Traum: Vom Fußball-Landesverband wechselte die studierte Sport- und Gesundheitsmanagerin zum 1. FC Union Berlin in die Fan- und Mitgliederbetreuung. Mittlerweile ist sie in der Kommunikationsabteilung der Profimannschaft angelangt, schreibt den Live-Ticker bei den Bundesligaspielen, bereitet die Profis auf Interviews vor und kümmert sich um die tägliche Berichterstattung aus dem Verein.

Von der Gummimatte zum Rasen

Gestartet hatte ihre eigene fußballerische Karriere beim TSV Perwenitz im Alter von 14 Jahren. Vorher war sie im Judo aktiv, entschied sich dann für den Rasen statt der Gummimatte. Fortan kickte sie freizeitmäßig in Perwenitz, gelangte über Umwege schließlich 2012 in die Mannschaft des FSV 1950 Wachow/Tremmen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit einem kleinen Trick holte eine Freundin die heute in Berlin lebende Brendel in den Verein. „Bei einem Hallenturnier sollte ich kurzfristig aushelfen, weil es nicht genug Spielerinnen für eine Mannschaft gab. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Verein bereits eine Mannschaft voll hatte, nur eine zweite ebenfalls beim Turnier anmelden wollte.“ Seit 2012 kickt sie nun schon als Verteidigerin für Wachow/Tremmen in der Kreisliga Havelland.

Mit 14 Jahren, also erst verhältnismäßig spät fand Katharina Brendel zum Fußball. Quelle: privat

Dabei versetzte man ihr im Studium gleich zu Anfang einen Dämpfer, als sie von einem Job im Fußballgeschäft träumte. Als Frau sei es nicht so einfach dort einen Job zu finden, hieß es. Bereits während des Studiums in Potsdam absolvierte sie parallel eine Ausbildung beim Landessportbund. Von dort aus führte ihr Weg zum Fußball Landesverband nach Cottbus. Dort war Katharina Brendel Beauftragte für alle Fußballkreise in Brandenburg. Nach fünf Jahren war Schluss in Cottbus, aber noch lange nicht mit dem Fußball.

Als Trainerin übernahm die 30-Jährige eine Mannschaft der E-Jugend. Diese wird sie aufgrund der größer werdenden Arbeitsbelastung „schweren Herzens“ abgeben. Quelle: privat

Das war auch der Zeitpunkt, an dem die Verantwortlichen beim FSV Wachow/Tremmen fragten, ob sie nicht im Vorstand mithelfen könne, erinnert sich die 30-Jährige heute. Nach einiger Zeit war sie nicht nur Spielerin, sondern auch zweite Vorsitzende und sportliche Leiterin des Vereins an der Havel und trainierte darüber hinaus noch eine E-Jugend-Mannschaft.

80 Kilometer Anfahrt

Allerdings wird sie das Amt als sportliche Leiterin zur nächsten Wahlperiode abgeben. Den Verein zu verlassen kommt für sie aber nicht infrage, selbst dann nicht, wenn 80 Kilometer Autofahrt dazwischen liegen. Durch die verschiedenen Ämter im Verein hatte sie an manchen Wochenenden selbst ein Spiel, stand bereits davor als Trainerin am Spielfeldrand und sah im Anschluss noch beim Spiel der Männermannschaften zu.

Beim FSV Wachow/Tremmen war sie bereits Spielerin, Trainerin, zweite Vorsitzende und sportliche Leiterin. Quelle: privat

Geld wollte sie dafür nie haben. Generell sieht sie die Bezahlung von Helfern in Vereinen als nicht sinnvoll. „Geld kann natürlich Leute anziehen, sich in den Vereinen zu engagieren, ich halte aber beispielsweise so etwas wie eine Ehrenamts-Karte, mit der man vergünstigt in den Zoo oder ins Kino kann, für sinnvoller.“ Gerade auf dem Land hat man häufig das Problem, neue Leute zu finden, die sich ehrenamtlich im Fußball engagieren. „Aber genau diese Leute halten den Vereinsbetrieb am Leben“, bekräftigt sie.

Als zweite Vorsitzende ist sie in alle Entscheidungen des Vereins eng eingebunden. Quelle: privat

Obwohl sie nun in Berlin Bundesliga-Luft schnuppert, sind einige Dinge in der Alten Försterei genau so, wie auf dem Rasenplatz des FSV Wachow/Tremmen. „Ob Union auf dem Platz steht oder es meine Lütten von Wachow/Tremmen sind: Vor einem Spiel ist die Anspannung auf dem selben Niveau“, verrät sie lachend. „Der Unterschied ist: Bei Union beschreibe ich das Spiel nur noch im Live-Ticker, anstatt als Trainerin in das Spielgeschehen einzugreifen.“

Anweisungen für die Profis

Trotzdem erwischt sie sich immer wieder dabei, Spielanweisungen von ihrem Platz aus zu murmeln. Aktuell scheint sie also ihre zwei Herzensvereine gefunden zu haben. „Ich würde nie wieder für einen anderen Verein spielen und weiß auch gar nicht, welche Vereine es nahe meinem Wohnort in Berlin gibt. Für die Frauen von Union Berlin reicht es leistungs- und alterstechnisch sowieso nicht mehr“, scherzt sie. Ihre E-Jugend muss sie nun aus Zeitgründen abgeben, trotzdem bleibt sie als zweite Vorsitzende im Vereinsgeschehen erhalten.

Der Verein, der im Ortsteil Tremmen der Stadt Ketzin/Havel sowie im Ortsteil Wachow der Stadt Nauen zu Hause ist, wurde im Jahr 1950 gegründet. Seine Vereinsfarben sind blau und rot. Die Frauenmannschaft des FSV Wachow/Tremmen steht seit der Saison 2004/2005 im regelmäßigen Spielbetrieb. Trainiert wird die Frauenfußballmannschaft von Karl-Friedrich Schmidt. In der vergangenen Saison spielten sich die Frauen des FSV bis ins Finale des Kreispokals. In der Kreisliga Havelland belegten sie abschließend den dritten Platz. Die ersten Herren des FSV Wachow/Tremmen spielen in der Kreisliga A im Havelland. Die U 18-Mannschaft des FSV ist in einer Spielgemeinschaft mit dem FSV Ketzin/Falkenrehde und dem SV Roskow gemeldet. Der Verein hat gar einen eigenen Fanshop. Dort werden Fanschals, Mützen, Pullover und Shirts im Design des FSV angeboten, die auch individuell beflockt und direkt über die Vereinswebsite bestellt werden können. Über zwei Sportplätze für Training und Spiele verfügt der FSV: das „Badewegstadion“ in Tremmen und das „Stadion zum See“ in Wachow. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der Vereinswebsite www.fsv1950-wachow-tremmen.de.

Aktuell liegt der Amateurfußball fast komplett brach. In Wachow/Tremmen arbeitet Kath Brendel und der Vorstand aber schon jetzt an den Vorbereitungen, um bereit zu sein, wenn es wieder losgehen sollte.

Von Max Braun