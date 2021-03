Warum das neue Funktionsgebäude am Sportplatz Ketzin auf sich warten lässt

Ketzin/Havel

Nach jetzigem Stand kostet das neue Funktionsgebäude am Sportplatz Friedrich-Ludwig-Jahn-Weg in Ketzin rund 1,14 Millionen Euro. Die Baugenehmigung liegt vor, nur kann es nicht gebaut werden. Jedenfalls im Moment nicht und auch nicht in der geplanten Variante. Denn der Stadt Ketzin/Havel fehlte das Geld, um das Vorhaben allein zu finanzieren und den ersten Fördermittelantrag hat das Land abgelehnt. Eine neue Chance tat sich auf, als ein entsprechendes Förderprogramm beim Land neu aufgelegt wurde. „Wir haben einen neuen Förderantrag Ende Februar eingereicht, sagt Mathias Meißner von der Stadtverwaltung.

Parallel dazu sind im Finanzausschuss Vorschläge diskutiert worden, wie man die geplanten Baukosten senken könnte, denn eine Förderung ist maximal bis zu 800 000 Euro möglich. Den Rest muss die Kommune aufbringen.

Vorschläge zur Kostensenkung sind da

„Mit der Fraktion Bürger/Grüne/Piraten, die um ein Gespräch mit der Verwaltung zu dem Gebäude gebeten hatte, wurden diese Vorschläge beraten“, so Meißner. Demnach gibt es folgende Einsparungsmöglichkeiten: Wegfall des geplanten Parkplatzes, weil auf dem ehemaligen Gelände von Locaboat in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz neue Parkmöglichkeiten geschaffen wurden. Das Gebäude könnte in Richtung Straße verschoben werden. Dann , so Meißner im Bauausschuss, müssten etwa 20 Bäume weniger gefällt werden, was auch Ersatzpflanzungen erspart. Die Versorgungsleitungen zum Gebäude wären kürzer, der Einbau von Hebeanlagen wäre nicht nötig. Das Pultdach mit großen Oberlichtern und Neigung Richtung Süden würde entfallen, weil die Dachrichtung dann nach Osten angeordnet wäre. „Zudem könnten beide Gebäudeflügel mit der gleichen umlaufenden Traufhöhe und Gründach errichtet werden“, erklärte Mathias Meißner.

Altes Gebäude soll in Teilen erhalten werden

Um das Gebäude nahe der Straße am Eingang des Sportplatzes errichten zu können, muss der Baukörper um 90 Grad entgegen der Uhrzeigerrichtung gedreht werden. Der längere Gebäudeschenkel mit den Umkleiden würde dann zwischen den beiden Plätzen angeordnet sein. Der Zugang zum Gebäude erfolge auf kurzem Weg von der Straße aus.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Funktionsgebäude sind Lagerräume für den Casting- und Schulsport vorgesehen. Überlegt werde zudem, das Bestandsgebäude nicht komplett abzureißen, sondern im massiven Teil unbeheizte Lagerräume einzurichten.

Dem Vorschlag zur Projektänderung hat der Vorstand des Sportvereins Falke zugestimmt. Aber: „Die Umplanung erfolgt erst, wenn der Fördermittelbescheid da ist“, so Vize-Bürgermeisterin Sabine Pönisch.

Von Jens Wegener