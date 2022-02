Warum die Ketziner Havelfähre am Haken hängt

Ketzin/Havel

Der eine Kran kann 70 Tonnen heben, der andere 90 Tonnen. Eigentlich kein Problem für die beiden Monsterfahrzeuge, die Havelfähre „Charlotte“ aus dem Hafenbecken in Ketzin am ehemaligen Kraftfuttermischwerk zu ziehen, denn „das Schiff wiegt nur etwa 25 bis 28 Tonnen“, sagt der Leiter des Ketziner Wirtschaftshofes Martin Möller.

Doch der erste Hebeversuch am Dienstagmittag muss abgebrochen werden. Bei einem Kran leuchtet die rote Lampe und ein lautes Warnsignal ertönt. „Das bedeutet, die Last ist nicht richtig verteilt. Wir müssen einen Kran umsetzen und es dann wieder probieren“, erklärt Kranführer Edin Krkalic aus Berlin-Spandau der seit 33 Jahren in dem Job arbeitet. Er beruhigt die Anwesenden. „Ich habe schon alles, was man sich vorstellen kann, angehoben. So ein kleines Schiff kriegen wir hin.“

Gutachter untersucht das Schiff

Alle fünf Jahre muss die Havelfähre zum Tüv. Dazu ist es nötig, sie aus dem Wasser zu holen, weil die meisten Schäden erst sichtbar werden, wenn man den Unterboden sehen kann. „Morgen kommt ein Gutachter, der sich alles anschaut. Dann wissen wir genau, was zu reparieren ist“, so Martin Möller. Sicher sei schon, dass einige Platten im Unterboden ausgewechselt werden, nämlich die, die bei den Anlegemanövern der Fähre mit dem Boden in Berührung kommen.

DIe letzten Vorbereitungen. Quelle: Jens Wegener

Gemessen wird unter anderem auch die Dicke der Farbschichten. Neue Farbe und Schutzanstriche aufzutragen ist in den kommenden zwei Wochen die Aufgabe der drei Ketziner Fährleute Andreas Blauscha, Denis Bobel und Frank Neumann, die unter der aufgebockten Fähre im Freien arbeiten werden. Wenn nicht Minusgrade den Zeitablauf durcheinander bringen. Rund 42 000 Euro gibt die Stadt Ketzin/Havel für die Reparaturen einschließlich der Krane aus.

Fährbetrieb ist etwa drei Wochen unterbrochen

Zunächst erstmal bis zum 19. Februar, so die Stadtverwaltung, ist der Fährbetrieb zwischen der Ketziner und der Schmergower Havelseite (Landesstraße 86) unterbrochen. „Wir machen es natürlich immer im Winter, weil dann am wenigsten Leute die Fähre nehmen“, erklärt Martin Möller. Für die Nutzer der Landesstraße zwischen Ketzin und Schmergow bedeutet der Ausfall des Schiffes lange Umwege, über die Autobahn sind es etwa 30 Kilometer.

Die Seile werden an der Fähre befestigt. Quelle: Jens Wegener

Nach gut 20 Minuten ist der eine Kran umgesetzt und hat wieder seine Position an der Hafenbeckenkante eingenommen. Wieder werden die Seile an beiden Seiten von „Charlotte“ befestigt. Dann kommt das Go. Beide Kranführer sind per Funk miteinander verbunden. „Wichtig ist, dass das Schiff gleichzeitig an beiden Seiten gehoben wird und die Balance stimmt“, sagt Edin Krkalic.

Das Absetzen ist Präzisionsarbeit

Es scheint zu funktionieren. Langsam hebt sich der gut 20 Meter lange Schiffskörper aus dem Wasser. Nach wenigen Minuten schwebt die Fähre in der Luft. Jetzt kommt es darauf an, das Schiff auf den vier vorbereiteten Tonnen, die gut einen Meter hoch sind, mittig abzusetzen. Das ist nicht so einfach, wieder und wieder kriechen Mitarbeiter der Kranfirma unter das schwebende Schiff und geben den Kranführern Befehle, in welche Richtung sie drehen sollen. Nach knapp 25 Minuten ist es vollbracht. „Charlotte“ ist aufgebockt. Während das Team der Kranfirma einpacken und zurück nach Berlin fahren kann, werfen die Fährmänner schon mal einen Blick von unten auf das, was sie erwartet. Martin Möller ist zufrieden, dass alles geklappt hat.

Einer der Kranführer bei der Arbeit. Quelle: Jens Wegener

Ketzins Bürgermeister Bernd Lück (FDP) hat sich das Schauspiel angesehen. Er denkt schon an den November, wenn die nächste große Aktion mit der Fähre bevorsteht. „Wir werden voraussichtlich zum Winter 2022/23 die Umstellung des Schiffes auf Elektroantrieb vollziehen. Zuvor brauchen wir die zugesagten Fördermittel, um dann europaweit ausschreiben zu können.“ Rund 243 000 Euro werde der E-Motor inklusive Einbau kosten, 182 000 Euro werden aus Fördermitteln finanziert.

E-Motor wird im nächsten Winter eingebaut

Derzeit ist die gut 30 Jahre alte Fähre mit einem Dieselmotor unterwegs. Aber die Reparaturen und die damit verbundenen Ausfallzeiten haben sich in den letzten Jahren gehäuft. Deshalb haben sich die Stadtverordneten für ein zukunftssicheres, von fossilen Brennstoffen unabhängiges und wartungsarmes Antriebssystem entschieden. Ein Elektroantrieb ist zudem leiser und effizienter als der Dieselmotor. Außerdem würde der gesundheitsschädliche Feinstaub entfallen und die Kohlendioxid-Emission reduziert, so der Bürgermeister.

Von Jens Wegener