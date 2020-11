Warum die Paretzer Feuerwehr Existenzangst hat

Paretz

Was wird aus der Paretzer Feuerwehr? Sind die Kameraden bald obdachlos? Wird das Depot demnächst aus Sicherheitsgründen gesperrt? Oder kommt doch noch irgendwann ein Neubau? Die Ungewissheit über die Zukunft der Ortsfeuerwehr und das jahrelange Warten auf eine Entscheidung zermürbt nicht nur die Kameraden selbst, sondern ärgert gleichwohl die Mitglieder des Paretzer Ortsbeirates.

So hatten vergangene Woche Ortsvorsteherin Christiane Schnell, Evelin Sens und Harry Furch trotz Corona-Einschränkungen und Kälte mehrere Landtags- und Kreistagsabgeordnete, Ketziner Stadtverordnete und Feuerwehrleute zu einer Freiluftveranstaltung vor dem Depot in der Werderdammstraße eingeladen. Man wolle einen Anstoß geben, sonst werde die Feuerwehr vergessen, hieß es.

Mietvertrag fürs Depot ist monatlich kündbar

Die Zustandsbeschreibung des Paretzer Feuerwehrdepots ließ die ortsunkundigen Gäste aufhorchen: „Die Garage bietet gerade Platz für zwei Fahrzeuge. Umziehen müssen sich die Feuerwehrleute neben den Autos. Wenn sie zum Aufenthaltsraum wollen, müssen sie eine Hühnerleiter hochsteigen, Duschen gibt es nicht und die Toilette ist auch kaputt“, so Christiane Schnell. Außerdem ist die Zufahrt zum Areal sehr eng, das Gebäude steht unter Denkmalschutz und ist nur gemietet. Besagter Mietvertrag, den die Stadt Ketzin/ Havel mit der Inhaberin des benachbarten Pferdehofes abgeschlossen hat, sei monatlich kündbar.

Diskussion im Freien über die Zukunft der Feuerwehr Paretz. Quelle: Jens Wegener

Seit vielen Jahren schon drängen die Paretzer Kameraden auf einen Neubau, wie Ortswehrführer Carsten Riemer gegenüber der MAZ sagte. Aber mal abgesehen vom fehlenden Geld in der Ketziner Stadtkasse, fehlt das passende Grundstück. Favorit ist ein Areal hinter dem Parkplatz an der Scheune, das sogar der Kommune gehört. „Nur spielt dabei die Denkmalschutzbehörde nicht mit“, meinte Evelin Sens. Der historische Dorfkern von Paretz steht unter Schutz, so dass ein Feuerwehrgebäude dort nicht hinpassen würde, habe die Untere Denkmalbehörde signalisiert.

Keine Zusammenlegung mit Ketziner Wehr

Die zweite Variante war ein Neubau in der Paretzhofer Straße. Dafür gab es sogar schon eine Planung. „Aber erstens hätte dann die dort stehende Fertigteilhalle des Fördervereins der Feuerwehr, wo das Schlauchboot und der alte B 1000 stehen, umgesetzt werden müssen und zweitens war der geplante Anbau viel zu klein“, sagte Carsten Riemer. Also landeten die Pläne in irgendeiner Schublade.

Die Halle in der Paretzhofer Straße wird für alte Technik genutzt. Quelle: Jens Wegener

Die von der Stadtverwaltung Ketzin eingebrachte Variante, dass die Paretzer Feuerwehr mit Sack und Pack nach Ketzin umzieht und in dem jetzt zu erweiternden Gerätehaus in der Feldstraße mit untergebracht wird, ist für die Paretzer „undenkbar“ und vom Tisch.

Ein Projekt muss her

„Damit sich in der Sache überhaupt etwas bewegt, braucht es ein Projekt, ein Grundstück und ein Bekenntnis der Stadtverordneten“, machte der Kreistagsabgeordnete Michael Koch ( CDU) den Paretzern klar. Er bot außerdem an, ein Gespräch mit der Denkmalbehörde zu organisieren. Andrea Johlige (Linke) regte an, „unbedingt den Kreisbrandmeister in die Planungen mit einzubinden“. Und Johannes Funke ( SPD) beschrieb die Möglichkeiten, an Fördermittel zu kommen: „Da es in Paretz kein Dorfgemeinschaftshaus gibt, könnte man ein gemeinsames Gebäude mit der Feuerwehr planen. Das hat an anderen Orten im Havelland schon geklappt, zum Beispiel in Kotzen. Das kann über das Leader-Programm gefördert werden.“ Zudem gebe es ein Kommunales Investitionsprogramm Feuerwehr im Land Brandenburg. Aber dort seien die Mittel beschränkt. Petra Budke (Grüne) stellte fest: „Das Projekt geht nur mit und nicht gegen den Denkmalschutz“.

Im neuen Gefahrenabwehrbedarfsplan der Stadt Ketzin/ Havel ist die Bedeutung der Paretzer Ortswehr, die im Vorjahr mit 30 Einsätzen die meisten von den Ketziner Ortsteilfeuerwehren hatte, zwar festgeschrieben. Aber am Ende entscheiden die Stadtverordneten über die Prioritäten bei Investitionen. Im nächsten Jahr steht der Anbau an das Ketziner Gerätehaus in der Feldstraße auf der Tagesordnung.

