Dass sie im jüngsten Ketziner Ortsteil wohnt, ist Stefanie Brudel nicht besonders wichtig. Aber nachdem sie als Ende vergangenen Jahres mit der Familie nach Paretz gezogen ist, kann die 40-Jährige dieser Entscheidung nur Positives abgewinnen: „Es ist fantastisch. Wir leben in einer tollen Wohnung im sanierten Amtshaus. Nebenan ist das Schloss, die Kinder schauen aus dem Fenster und sehen entweder den Park, ein Pferd, einen Bus oder Opa Klaus, wenn er zu Besuch kommt. Als glücklichen Umstand sieht es sie an, dass kurz nach ihrem Umzug sogar ein Spielplatz in der Nähe des Eiskellers eingerichtet wurde. Viele Jahre haben die Paretzer Kinder darauf warten müssen.

Der Eiskeller von Paretz. Quelle: Jens Wegener

Zu den knapp 430 Einwohnern in Paretz zählt Detlef Hinze. „Ich bin Ureinwohner“, sagt der Landwirt, der auch viele Jahre Chef der örtlichen Feuerwehr war. Deshalb legt er den Finger in die Wunde: „Ich wünsche, dass Paretz endlich ein neues Feuerwehrdepot kombiniert mit einem Dorfgemeinschaftshaus bekommt.“ Außerdem könnte der Zusammenhalt im Dorf wieder besser werden, so wie es bis zur Wende der Fall war, sagt der 63-Jährige.

Mehr Radwege wären schön

Über die „blöden Fronten“ zwischen Alt- und Neu-Paretzern ärgert sich auch Stephanie Pfitzner. Es ist so ein schöner Ort mit viel Natur, Ruhe, wenn man will, und viel Historie, aber die Konflikte zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen treten immer wieder zutage“, sagt die 44-Jährige. Sie liebt die frische Luft und die Spaziergänge an den Havel.

Das sanierte Amtshaus. Quelle: Jens Wegener

Seit 1964 lebt Hartmut Dieterle in Paretz. Der 79-Jährige ist jeden Tag im Dorf unterwegs, kennt fast jeden. Er engagiert sich seit vielen Jahren in der Kirchengemeinde. „Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß, ich laufe gern durch den Ort oder auf dem Deichweg an der Havel entlang. Aber es gibt nach meiner Meinung zu wenig Radwege hier. Vor allem die Verbindung nach Uetz in Richtung Potsdam würde ich sehr begrüßen.“

Denkmalschutz: Chance oder Hindernis

Den Kontrast zwischen der Stille und der Möglichkeit, sich engagieren zu können, ist für Anne Hübner ein Merkmal des Ortsteils. „Es gibt zum Beispiel eine Sportgruppe und es gibt die Feuerwehr oder den Förderverein der Feuerwehr“, beschreibt die 40-Jährige, die die erste Ortsvorsteherin in Paretz war. Sie kennt aber auch die Problematik mit dem Denkmalschutz, der für große Teile von Paretz gilt. „Das kann auch zu einem Hindernis werden, was wir daran sehen, dass kein passender Standort für ein neues Feuerwehrgebäude zu finden ist.“

Die Kinder der Kita „Havelfrüchtchen“ haben auch draußen viel Platz. Quelle: Jens Wegener

Immer wieder für Ärger sorgen die Hinterlassenschaften der vielen Pferde. Etwa 200 dieser Tiere soll es in Paretz geben. Nicht alle Pferdebesitzer oder Reiter sammeln hinterher ein, was die Vierbeiner auf den Straßen oder Wegen zurückgelassen haben. Besonders sticht das ins Auge, wenn die Pferdeäpfel im Parkring unmittelbar vor dem Schloss liegen. Alle Lösungsversuche, die die Stadt Ketzin angeschoben hatte – zum Beispiel den Pferden Nummern zu geben, um die Halter feststellen zu können – sind nicht umgesetzt worden. Es bleibt nur der Appell der Reiterhofbesitzer an ihre Einsteller.

Oft Ärger wegen der Pferdeäpfel

Anders herum sollten nicht alle Pferdebesitzer an den Pranger gestellt werden, wünscht sich Stephanie Pfitzner. Die 44-Jährige ist mit Familie vor drei Jahren hergezogen und hat sich an die ländliche Lebensart angepasst. „Wir haben Hunde und auch Pferde. Für mich ist es klar, nach dem Ritt alle Hinterlassenschaften meines Tieres aufzuheben“, so Stephanie Pfitzner.

Die Grotte im Schlosspark wurde wieder hergestellt. Quelle: Jens Wegener

Für Annette Wienen hat sich in Paretz ein Lebenstraum erfüllt. Neben ihrer hauptberuflichen Arbeit betreibt sie in der Paretzhofer Straße eine Keramikwerkstatt. Wenn sie nicht töpfert, ist die 51-Jährige oft auf den „urwaldartigen Wegen“ in Paretzhof unterwegs und genießt die Stille. Auch ihre Familie hat Pferde, sie hofft auf einen Rundweg für Reiter.

Die Dorfscheune. Quelle: Jens Wegener

Dorfgemeinschaftshaus steht auf der Wunschliste

Dass die Dorfscheune im Zentrum von Paretz, die von der Stiftung Paretz geführt wird, dank des Engagements von Stifterin Helga Breuninger wieder zum Leben erweckt wurde, ist den Paretzern wohl bewusst. Die meisten Veranstaltungen gehen in dem Gebäude (oder im Schlosssaal) über die Bühne. Auch der Ortsbeirat tagt in der Scheune. Trotzdem steht auf der Wunschliste der Paretzer ein kommunales Dorfgemeinschaftshaus, so wie es in den anderen Ketziner Ortsteilen existiert, ganz oben. Aber ein Blick in die Ketziner Stadtkasse lässt erahnen, dass es noch dauern wird.

Von Jens Wegener