Paretz

Vor der letzten Kommunalwahl im Mai 2019 war Christiane Schnell in Paretz politisch kaum in Erscheinung getreten. Dann bekam die 65-Jährige als Vertreterin der Freien Wähler die meisten Stimmen der Bewerber für den Ortsbeirat Paretz und wurde zur Ortsvorsteherin gewählt. Dem Gremium gehören außerdem Harry Furch (ebenfalls Freie Wähler) und Evelin Sens (Linke-Liste) an.

Was hat sich in dem Zeitraum seit der letzten Wahl in ihrem Ortsteil verändert?

Christiane Schnell: Die Idee einer überdachten Sitzgruppe an der Badestelle am Werderdamm kam schon dem vorigen Ortsbeirat mit Einwohnern bei einer Dorfputzaktion. Wir konnten dieses Thema aufgreifen und mit Fördermitteln im letzten Jahr umsetzen. Das Projekt fand großen Zuspruch. Zudem hat Paretz jetzt einen Spielplatz in der Nähe des Eiskellers. Den gab es zwar nur in abgespeckter Form und wegen der Auflagen der Denkmalschutzbehörde an versteckter Stelle, aber dafür ist er klein und fein. Ein Dank an die Stadt Ketzin. Unser „Jahresbeginnfeuer“ im Januar 2020 sollte zur Tradition werden. Der Plan war ohne Corona gemacht. Alle anderen Vorhaben mussten wir aufgrund der Pandemie streichen.

Welche Wünsche und Ziele haben Sie für ihren Ortsteil für 2021?

Ich wünsche mir sehr, dass der Ortsbeirat gemeinsam mit der Stadt Sondierungen und Planungen für ein neues Feuerwehrdepot mit angegliedertem Dorfgemeinschaftsraum angehen und vorwärts bringen. Insgesamt können wir nur auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie hoffen. Momentan wissen wir überhaupt nicht, ob und was wir als Veranstaltungen für den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft planen können. Einen Wunsch hätten wir als Ortsbeirat noch an einige Einwohner: Denkt mehr ans Gemeinwohl statt ans Alleinwohl. Sicher können wir es nicht jedem recht machen, wir bemühen uns aber immer, im Sinne der Mehrheit zu agieren und akzeptieren nicht die rechtswidrig geschaffene Tatsachen.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Ketzin? Was kann man verbessern?

Leider ist die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Ketzin wegen der Pandemieauflagen eingeschränkt, so dass dringender Gesprächsbedarf über einige Themen hinausgeschoben wird. Nicht alles kann man schriftlich oder telefonisch klären, bei manchen Sachen muss man sich in die Augen schauen können. Mir ist klar, dass die jetzige Arbeitssituation auch für die Verwaltung schwierig ist. Dennoch ist der Ortsbeirat der Meinung, dass sich manches Prozedere beschleunigen lässt, wenn der Ortsbeirat gleich zu Anfang gefragt und mit einbezogen wird. Uns liegt nichts an Kritik im Nachhinein, sondern mehr an konstruktiver Zusammenarbeit.

Von Jens Wegener