Wenn der Ketziner „Schmucki“ in die Tasten haut

Ketzin/Havel

Das Akkordeon ist eines seiner Lieblingsinstrumente. Aber der eigentliche Durchbruch als Hobbymusiker gelang Bernd Schmuck, als er sich vor vielen Jahren entschloss, ins Waldhorn zu blasen. „Das war gefragt, das konnte kaum jemand spielen. Also habe ich es gelernt und bin im Blasorchester Ketzin gelandet“, sagt der 69-jährige Urketziner.

Heute ist „Schmucki“ – unter dem Kosenamen ist er in Ketzin bekannt – längst Rentner. Die Zeit der Auftritte mit dem Blasorchester sind Geschichte. Aber mit der Musik ist er weiterhin verbunden.

Beifall als Belohnung

So kam es, bedingt durch die Corona-Pandemie, dass sich Bernd Schmuck irgendwann 2020 gemeinsam mit seinem Kumpel André Malke überlegte, wie er anderen Menschen in der Havelstadt eine Freude machen kann. „Wir hatten schon von anderen Orten gehört, dass dort jemand ehrenamtlich Musik zur Unterhaltung gemacht hatte. Also warum nicht auch in Ketzin?“ Sie fragten im Seniorenzentrum „Kurt Bohm“ an und bekamen die Zusage. „Wir haben uns vor dem Gebäude positioniert, so dass die Bewohner mit ihren Rollstühlen im Halbkreis uns zuhören konnten. Es war toll“, erinnert sich „Schmucki“. Bei den Schlagern und Oldies hätte die eine oder andere sogar mitgesummt. „Inzwischen waren wir viermal am Seniorenzentrum, immer war der Beifall unser Lohn.“

Bernd Schmuck mit dem Waldhorn. Quelle: Jens Wegener

Nach dem Erfolg am Seniorenzentrum meldete sich auch die Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH. Die betreut eine Demenz-Wohngruppe in der Rathausstraße. Auch für die Bewohner dort spielt Bernd Schmuck in unregelmäßigen Abständen. „Jetzt geht es gerade nicht wegen der Corona-Auflagen und weil es draußen zu kalt ist. Aber im Frühjahr bin ich wieder bereit, wenn die mich rufen“, verspricht der 69-Jährige.

Trommeln nach Noten

Sein Engagement hat sich in der Stadt rumgesprochen, so dass Bernd Schmuck für sein musikalisches Wirken vom Ketziner Bürgermeister beim alljährlichen Empfang für Ehrenamtliche ausgezeichnet wurde.

Als Alleinunterhalter ist Bernd Schmuck auch unterwegs. Quelle: Privat

Dass der gelernte Elektriker, der unter anderem bei der Gebäudewirtschaft in Ketzin und im Kraftfuttermischwerk gearbeitet hatte und zuletzt vor der Rente selbstständig war, überhaupt zur Musik kam, hing mit dem Lebensgefährten seiner Tante Heike Brademann zusammen. „Der hat immer getrommelt, was mich fasziniert hat. Also habe ich als achtjähriger Schüler mir das Trommeln nach Noten beigebracht und konnte dann im Spielmannszug der Polytechnischen Oberschule Ketzin mitmachen.“

Waldhornspieler sind gefragt

Einige Jahre später kam der Chef des Ketziner Blasorchesters auf Bernd Schmuck zu. Man brauche im Orchester einen Trompeter. Also lernte „Schmucki“ in der Musikschule in Falkensee Trompete und sogar das Waldhorn zu spielen. „Mit dem Waldhorn hat es so gut geklappt, dass ich im ’Waldhorquartett’ in Potsdam spielen durfte“, erinnert sich der Ketziner.

Bernd Schmuck spielt auch Schlagzeug. Quelle: Privat

Immer mehr Instrumente kamen hinzu. Natürlich auch das Schifferklavier und später das Keyboard, mit dem heute noch von Ort zu Ort unterwegs ist. Von Klassik bis Rock, von Bach bis Beatles spielt Bernd Schmuck so ziemlich alles. Viele Ketziner kennen den Musiker von Auftritten in der ehemaligen „Fischerklause“ oder den Ausflügen auf der Havel mit dem Schiff „Hoffnung“, wo er oft als Alleinunterhalter für die Stimmung gesorgt hat. Auch in der Band „Ketziner Spatzen“ hat Bernd Schmuck als Schlagzeuger oder Gitarrist bei vielen Tanzabenden mitgespielt.

Musiknachmittag am Seniorenzentrum Ketzin. Quelle: Privat

In Musik immer die Note 1

„In der Schule hatte ich in Musik immer eine Eins. Aber zu DDR-Zeiten hauptberuflich Musiker zu werden, war schwierig. So hatte ich mich mehr oder weniger freiwillig für den Elektrikerberuf entschieden“, sagt Bernd Schmuck. Weil er die Lehrzeit im Ketziner Kraftfuttermischwerk absolvieren konnte, blieb Zeit für die Auftritte mit dem Blasorchester.

Alle Instrumente hat Bernd Schmuck aufgehoben, ein Kellerraum seines Hauses gleicht einem Musikstudio. Schlagzeug, Akkordeon, Keyboard, Gitarre und Lautsprecher lassen ahnen, was sich zu Probezeiten abspielt. Nur das Waldhorn steht nicht im Keller. Das hat einen Ehrenplatz im Wohnzimmer.

Von Jens Wegener