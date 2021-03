Wie 250.000 Glasaale in die Ketziner Havel gelangen

Ketzin/ Havel

Zur Freude der Angler existiert seit rund 15 Jahren ein festes Ritual in Ketzin. Im Vorfrühling entlassen Fischermeister Lutz Schröder – er übt seinen Beruf seit nunmehr 50 Jahren aus – und Bürgermeister Bernd Lück, ein leidenschaftlicher Hobbyangler, gemeinsam hunderttausende Glasaale in die Ketziner Havel. „Nur so konnten wir bisher für einigermaßen stabile Bestände sorgen“, sagte Schröder am Dienstag auf seinem Areal im Ketziner Fischerviertel.

Glasaale in der Ketziner Havel ausgesetzt. Quelle: Wolfgang Balzer

Gleich vor Ort, aber auch im Trebelsee und im gesamten Ketziner Havelbereich bis fast zum Göttinsee schwimmen seit Dienstag rund 250.000 Glasaale, je 0,3 Gramm schwer, sieben bis acht Zentimeter lang und so genannt, weil sie in diesem Wachstumsstadium noch durchsichtig sind. Gut zu sehen sind bei den Winzlingen die roten Kiemen und das Herz.

Von der Loire-Mündung direkt in die Havel

Bis zu drei Jahre hatten die Aallarven gebraucht, um von der Sargassosee östlich von Florida mit den nordatlantischen Strömungen nunmehr als Glasaale rund 5000 Kilometer weiter bis an die westeuropäische Küste zu gelangen. In den Morgenstunden war ein Spezialtransporter nach rund sechzehnstündiger Fahrt von der französischen Atlantikküste aus der Nähe der Loire-Mündung mit der wertvollen Fracht beim Fischer eingetroffen, der sie direkt nach der Umladung nach Ketzin/Havel brachte. Vorsichtig öffnete der Fischermeister den ersten dicht verschlossenen und mit zusätzlichem Sauerstoff gefüllten Styropor-Behälter, nahm den kühlenden mit Eis gefüllten Behälter aus der Halterung und ließ die durchsichtigen Winzlinge über die offene Hand schlängeln.

„Prima lebendig“, so sein Urteil. Vorsichtig ließ Lück die glibberige Masse aus dem ersten Transportbehälter in die Havel gleiten. Unmittelbar danach waren von den mehr als 3000 Stück nur noch wenige zu sehen. „Die Wassertemperatur ist fast ideal, sie schwimmen gut ab und verteilen sich in den nächsten Jahren auf etwa 30 Kilometer des Flusses“, so die Erfahrung des Fischermeisters. Bereits seit den fünfziger Jahren werden zur Bestandserhaltung Jungaale in die Havel eingesetzt.

Sorgen bereiten dem Fischer die Kormorane

Es stiegen aber auch nach wie vor Aale auf natürlichem Wege von den Küsten der Nordsee in die Flüsse auf, sagte er. „Einige der Jungaale werden wir hoffentlich so nach sechs bis acht Jahren wiedersehen“, scherzte Schröder und meinte den traditionellen großen Fischzug zum Ketziner Fischerfest im August, das nach dem Ausfall im vergangenen Jahr hoffentlich wieder stattfinden und dann die Feier zum dreißigjährigen Bestehen nachgeholt werden kann. Auf der mehrtägigen Veranstaltung werden traditionell alljährlich einige Kilogramm fast ausgewachsener Aale versteigert.

Sorgen bereiten ihm nach wie vor die Kormorane, deren Leibspeise Aale sind. So 300 bis 500 Gramm Fisch verspeise jeder Kormoran täglich und er habe beobachten, dass die Vögel sich auch zum gemeinschaftlichen Fischen zusammenschließen, und zwar teils sogar mehrere hundert Kormorane gleichzeitig. Sie würden einen Kreis bilden, einige schlagen mit den Flügeln und sie ziehen den Kreis dabei immer enger, sagte Schröder.

Für die Hechtpopulation war es in den letzten Jahren zu trocken

Aber auch Positives hatte der Fischermeister zu berichten. Vor einigen Jahren waren die Zander aus dem hiesigen Flusslauf fast gänzlich verschwunden. Dann kam aber eine Zeit, in der sie sich fast explosionsartig vermehrt hätten und es gäbe derzeit so viele wie seit vielen Jahren nicht mehr in der Havel. Schröder führt das auf eine vermehrte Planktonbildung zurück. Gelitten habe andererseits der Hechtbestand. Hechte würden gern auf überschwemmten Wiesen laichen. Solche Wiesen habe es in den letzten trockenen Jahren allerdings nicht gegeben, meinte der Fischermeister.

In gut einer Stunde waren rund 250.000 Glasaale an verschiedenen Stellen in die Havel entlassen. „Im Sommer setzen wir noch 300 bis 400 Kilogramm etwa vier Gramm schwere vorgestreckte Aale ein“, erzählte Schröder. Dann werden weitere fast 60.000 Aale in der Ketziner Havel schwimmen. Die vorgestreckten Aale kommen übrigens aus überwachten Farmen und wurden dort herangezogen.

Von Wolfgang Balzer