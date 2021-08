Wie Ketziner Bahnfans eine alte Rangierlok aufpäppeln

Ketzin/Havel

Den Zeitplan konnte Sebastian Reiße nicht einhalten. Die Corona-Einschränkungen haben dem inzwischen 14-jährigen Jungen ein Strich durch die Rechnung gemacht. Hatte er doch im Dezember 2019 versprochen, dass die alte Rangierlok V 10 B, die auf dem Ketziner Bahngelände steht, bis Ende 2020 wieder fahrbereit ist und einen neuen Anstrich bekommen hat. Mit etwas Verspätung aber kommt jetzt die gute Nachricht: Der Motor der Rangierlok wurde überholt. Zudem strahlt die Eisenbahn jetzt in rot-gelben Farben.

„Der Motor war fest, Elektrikteile mussten erneuert werden, wie der Batterieregler, der Lichtmaschinenregler und der Batteriehauptschalter“, erklärt Norman Schubert. Marco Wolf, der 30 Jahre Erfahrung mit alten Motoren hat, war maßgeblich beteiligt, dass das Herz der V 10 B jetzt wieder schlägt. Zudem hat der Verein mit der Eisenbahntechnischen Bildung (ETB) GmbH aus Bernau ein weiteren Unterstützer. „Die helfen mit Beschaffung von Ersatzteilen, zum Beispiel bei einem Druckluftkessel für die Bremsanlage, die noch gemacht werden muss, bevor die Hauptuntersuchung der Lok erfolgen kann“, so Schubert.

Bei den Malerarbeiten an der Lok. Quelle: Privat

Der Patenschaftsvertrag hat Bestand

Immer mit dabei ist der junge Hobbyeisenbahner Sebastian Reiße, der die Patenschaft über die in den 50er-Jahren gebaute Lok übernommen hat. „Viele Vereinsmitglieder haben daran mitgearbeitet, immer nacheinander, wegen Corona“, erklärt Norman Schubert. Ihm gehört die Lok. Er stellt sie dem Verein „Arbeitsgemeinschaft Osthavelländische Kreisbahnen“ (OHKV), in dem er Mitglied ist, zur Verfügung. Mit Sebastian Reiße, dem jüngsten Vereinsmitglied“, hat Norman Schubert, sehr zur Freude des Jungen, einen Patenschaftsvertrag über die Lok abgeschlossen.

Loks wie die V 10 B, gebaut im damaligen Lokomotivbau Babelsberg, wurden unter anderem im Kraftfuttermischwerk in Ketzin eingesetzt. Die technischen Details der Lok: Dieselmotor mit gut 100 PS, wie er damals auch in die Landmaschinen eingebaut wurde. Dazu eine Streuanlage für Sand bei vereisten Schienen und zwei große Batterien, je 12 Volt.

Ende 2019 sah die Lok so aus. Quelle: Privat

Längst ist das Gefährt ausrangiert. Aber die Lok soll schon bald wieder fahren, wie Norman Schubert sagt: „Wir haben schon die Berechtigung, bis nach Etzin zu Mosolf zu fahren. Allerdings brauchen wir für die Lok noch technische Nachweise, damit sie auf die Strecke darf. Das soll noch 2021 geschehen.“

Der Schienenkran ist das nächste Projekt

Vor allem an den Wochenenden schrauben und basteln die Mitglieder des Vereins OHKV in Ketzin laut dem Vorsitzenden Andreas Rohde viel an der Technik rum, befreien die Gleise in Richtung Wustermark von Unrat und Unkraut. Geplant sind vielleicht auch touristische Fahrten mit der alten Lok samt Waggons. Bis dahin kann sich Sebastian Reiße weiter zum Eisenbahnfachmann entwickeln. Sein Papa Andreas Rohde bescheinigt ihm, ein Eisenbahner-Gen zu haben. Der Verein hat diverse Pläne: Als nächstes Projekt sollen ein alter Schienenkran und eine weitere Kleinlok flott gemacht werden: „Wir wollen die ehemalige Sektion Modellbau im Verein wieder ins Leben rufen. Unterstützer und Interessierte sind gern gesehen“, sagt Norman Schubert.

