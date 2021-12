Wie sich die Pandemie auf die Ketziner Druckerei Lauterberg auswirkt

Ketzin/Havel

Viele Jungen im Alter von 14, 15 Jahren wissen noch nicht, was sie beruflich machen wollen. Bei Andreas Lauterberg war das anders. „Ich hatte gar keine Wahl. Ich wollte nichts anderes als in die Druckerei“, erinnert sich der heute 51-Jährige. Schon als Kind war er nahezu täglich in dem kleinen väterlichen Betrieb in der Nauener Straße, denn die Familie wohnte auch auf dem Areal. „Mich interessierten schon damals die Druckmaschinen, die heute natürlich viel moderner sind“, erzählt Andreas Lauterberg, der jetzt seinen Silbernen Meisterbrief von der Handwerkskammer Potsdam erhalten hat. Vor 25 Jahren legte er die Meisterprüfung als Schriftsetzer ab.

Papiermangel ist bedrohlich

In Nicht-Corona-Zeiten hätte es eine feierliche Übergabe und eine Feier gegeben, aber derzeit ist Andreas Lauterberg nicht zum Feiern zumute. Die Auswirkungen der Pandemie bekommt die Druckerei in der Nauener Straße in Ketzin zu spüren. Einmal bei der Auftragslage. „Wir machen ja viele Amtsblätter, zum Beispiel für das Amt Beetzsee, oder Kirchenblätter. Aber wenn es keine Veranstaltungen gibt, muss auch weniger gedruckt werden“, sagt der Ketziner.

Andreas Lauterberg mit seinem Silbernen Meisterbrief. Quelle: Jens Wegener

Noch härter aber trifft den Betrieb, „dass im Moment kaum Papier auf dem Markt zu bekommen ist. Der Großhändler sagt, dass die Chinesen alles wegkaufen und wir deshalb erst in etwa drei Wochen wieder mit Ware rechnen können. Ich kann nur von Glück reden, dass wir die Kalender und die Amtsblätter alle schon gedruckt haben.“ Etwa sechs Tonnen Papier werden in der Ketziner Druckerei pro Jahr benötigt.

Vater Lothar Lauterberg übernahm 1988

Dass es in der Marktwirtschaft mal solche Lieferschwierigkeiten geben wird, hätte kaum jemand gedacht. Schon gar nicht Andreas Lauterbergs Großvater, Buchdruckermeister Gustav Polze, der die Druckerei 1937 gekauft hatte. Dessen Tochter Ingrid leitete die kleine Firma ab 1988, bis dann ihr Ehemann Lothar Lauterberg, der jahrelang in der Druckerei der Märkischen Volksstimme in Potsdam gearbeitet hatte, in den Ketziner Betrieb einstieg.

Hier wird Papier geschnitten. Quelle: Jens Wegener

Junior Andreas Lauterberg hatte sich unmittelbar nach der 10. Klassen für die Ausbildung zum Schriftsetzer entschieden. Die Praxis absolvierte er im väterlichen Betrieb, die Theorie in Berlin. Briefumschläge für Firmen und Privatpersonen, Visitenkarten, Kalender, Broschüren, Rechnungsvordrucke und Amtsblätter (etwa 50 000 Stück im Jahr) werden noch heute in der Druckerei Lauterberg produziert. „Die meisten Kunden kommen aus der Region“, weiß Andreas Lauterberg, der mit dem gelernten Drucker Bert Röhling noch einen Angestellten hat. Der ist schon 14 Jahre im Betrieb.

In moderne Maschinen investiert

Die Offsetdruckmaschine und andere neue Technik in dem 60 Quadratermeter großen Druckereiraum hatte noch Vater Lothar, der inzwischen verstorben ist, angeschafft. Andreas Lauterberg investierte in Computertechnik und einen großen Digitaldrucker, für den es im Moment keine Toner gibt. „Wir sind auf den Service des Herstellers angewiesen und können nicht im Handel solche Toner, die aus Japan kommen, kaufen. Das ist bitter. Ich hoffe, wir bekommen im Januar Nachschub“, beschreibt Andreas Lauterberg die Situation.

Ein Blick in die Druckerei Lauterberg Quelle: Jens Wegener

Der neue Kalender für 2022 „Historische Ansichten von Ketzin/Havel“ ist noch rechtzeitig fertig geworden und auch schon gut nachgefragt. Das freut Andreas Lauterberg, weil er besonders an der Geschichte seiner Region interessiert und auch Mitglied im Ketziner Heimatverein ist.

Ziegelsteine mit Stempel

Das zeigt sich auch in seinem Hobby: „Ich sammle Ziegelsteine, die gestempelt sind“, erklärt der 51-Jährige. Kein Wunder, ist doch Ketzin/Havel früher als Standort vieler Ziegeleien bekannt. Knapp 100 Steine, so schätzt er, stehen bei ihm zu Hause fein aufgestapelt in einer Art Regal. Bei einer Ausstellung über die Ziegeleigeschichte in Ketzin hatte er sich maßgeblich beteiligt. Und Andreas Lauterberg gehört dem Verein „Freunde der Ziegeleigeschichte der Mark Brandenburg“ an.

Von Jens Wegener