Wie soll der Ketziner Marktplatz aussehen – neue Ideen sind gefragt

Ketzin/Havel

Ein kleiner Junge lenkt sein ferngesteuertes Auto quer über den Platz, während ein Mädchen mit ihrem Fahrrad im Kreis fährt. Eine große Freifläche mitten in der Stadt, teils noch von einer Hecke abgeschottet – ein Paradies für spielende Kinder. Die müssen nur aufpassen, wenn mal ein Bus kommt. Was die Ketziner Kinder freut, ist den Stadtverordneten und vielen Bürgern ein Dorn im Auge: Der Marktplatz in Ketzin/Havel ist kein Marktplatz. Oder wie es Philipp Setzermann von der Stadtverwaltung im jüngsten Bauausschuss sagte: „Der Markt ist das Ketziner Sorgenkind“. Es fehlen ein Café, kleine Läden oder einladende Grünflächen.

Spätestens seit die neue Mitte am ehemaligen Spät’schen Gutshof mit der Cantina, der Sparkasse und dem Edeka-Markt entstanden ist, herrscht auf dem Markt weitestgehend Ruhe. Es sei denn, Jugendliche treffen sich an der Bushaltestelle auf dem Platz, schalten laut Musik an und beschmieren die Haltestelle mit Graffiti. Schon seit Jahren beschweren sich Anwohner darüber immer wieder mal.

2001 wurde der Park umgestaltet

Jetzt startet die Stadtverwaltung einen weiteren Versuch, den Platz und den angrenzenden Park zu beleben. „Wir wollen zunächst Ideen und Vorschläge sammeln“, sagte Philipp Setzermann und gab einige Möglichkeiten vor: temporäre Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt oder Themenmärkte sowie soziokulturelle Feste könnte es dort geben. Im angrenzenden Park „Alter Friedhof“ wären demnach in Abstimmung mit der Kirche Veranstaltungen möglich, auch an künstlerische Projekte sei gedacht.

Die Sitzecke in der Nähe der Haltestellen. Quelle: Jens Wegener

2001 wurde der Park mit dem Ziel neu gestaltet, die Aufenthaltsqualität und den innerstädtischen Grünbereich zu stärken. Aber im Laufe des Jahres ist von der damals geschaffenen höheren Qualität nicht mehr viel übrig geblieben. Fehlende finanzielle Mittel seien die Ursache, so Setzermann. Deshalb sei Voraussetzung für eine Aufwertung des Areals, dass die Pflege der Parkanlage geklärt und nicht nur von Ehrenamtlichen erbracht werden könne.

Der Platz hat Potenzial

Laut beschlossenem integrierten Stadtentwicklungskonzept Ketzin soll der Marktplatz als „sozialer Treffpunkt“ und „touristisches Zentrum“ gestärkt werden. Davon ist bisher nichts zu sehen. Es gibt in der Nähe des Kriegerdenkmals eine Sitzgruppe mit Bänken von Sponsoren, die von Schülern der Oberschule in Schuss gehalten wird. Und eine Gaststätte mit italienischer Küche am Rande des Marktplatzes sorgt für Belebung, neben den Bürgern, die die Apotheke aufsuchen.

Busse queren den Marktplatz. Quelle: Jens Wegener

Potenzial bietet der Marktplatz allemal. Hinzu kommt der günstige Umstand, dass auf den städtischen Flächen „mit Vermietung und Verpachtung eine Ansiedlung neuer Akteure erleichtert werden kann“, so Setzermann. Um zu klären, welche Absichten die Stadtverordneten mit dem Markt haben, sollen in den nächsten Wochen diskutiert und beraten werden. Dabei geht es um folgende Fragen: Welche Veranstaltungs- und Nutzungskonzeption soll es für den Marktplatz und den „Alten Friedhof“ geben? Sollen die städtischen Grundstücke auf dem Areal genutzt werden und wenn ja, wie? Wie soll die Verkehrsführung erfolgen? Welche Rolle können lokale Akteure einnehmen?

Bebauung wurde abgelehnt

Ideen von Ein- und Anwohnern in Ketzin gab es in der Vergangenheit bereits mehrere. Unter den Vorschlägen zum Bürgerhaushalt 2019 war die Gestaltung des Marktplatzes mit einem Fischerkahn, Blumenkübeln, Springbrunnen und Bänken. Schon 2016 hatte sich der Architekt Volker Donath zum Markt gemacht. Er wollte, das Dreieck zwischen Bushaltestelle, Rathausstraße und Friedrichstraße mit Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern, Büros, einer Arztpraxis oder einer Kita, bebauen lassen. Doch diese Varianten fanden keine Mehrheit.

Früher gab es eine Bäckerei auf dem Marktplatz- Quelle: Privat

In der Bauausschusssitzung am Montagabend nahmen die Mitglieder die Anregungen der Stadtverwaltung zur Kenntnis. Jetzt will man in den einzelnen Fraktionen darüber sprechen und sich dann öffentlich austauschen.

Von Jens Wegener