Ketzin/Havel

Zum wiederholten Male musste die Ketziner Feuerwehr in die Fontanestraße der Havelstadt ausrücken. Am Mittwochabend hatten Anwohner einen Brand gemeldet. Es brannten gelbe Müllsäcke, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Auch die Anwohner packten an.

Der Verdacht auf Brandstiftung besteht. Quelle: Julian Stähle

Die Feuerwehr hatte in den vergangenen Monaten in diesem Bereich mehrmals brennende Müllsäcke, Mülltonnen und Pappcontainer löschen müssen. Die Polizei hatte bisher keinen Brandstifter ermittelt. Am Mittwoch wurde ein Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen.

Von MAZ