Wirtschaftshof Ketzin wird erstmal keine GmbH

Ketzin/Havel

Eine mögliche Ausgliederung des Ketziner Wirtschaftshofes aus der Stadtverwaltung und die Umwandlung in eine GmbH soll hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit mit Hilfe eines unabhängigen Gutachtens geprüft werden. So lautet ein Antrag der Fraktion CDU, FDP, Freie Wähler, der in der jüngsten Finanzausschusssitzung beraten wurde. Einbezogen werden sollen laut Antrag die Reinigung und Pflege der städtischen Anlagen, Straßen und Friedhöfe, aber auch die Bewirtschaftung des Stadtsteges, der Fähre und des Strandbades.

Wirtschaftshof mit jährlichem Defizit

Laut Bürgermeister Bernd Lück ( FDP) ist für ein derartiges Gutachten eine detaillierte Aufstellung aller zu erbringenden Leistungen einer solchen GmbH erforderlich. 6.300 Euro (plus Mehrwertsteuer) würde ein derartiges Gutachten kosten. Andere Gemeinden würden gegenwärtig diese ausgelagerten Leistungen inzwischen wieder zurück in die eigene Regie nehmen, weil dann der direkte Einfluss auf die Arbeiten gegeben ist, sagte er. Jede einzelne nicht vereinbarte Leistung müsste mit einer GmbH aufwendig zusätzlich ausgehandelt und auch bezahlt werden. „Außerdem würde ich den Stadtsteg und die Fähre als städtische Einnahmequellen ungern in andere Hände geben“, so Lück.

Hinzu kommt: Das jährliche Defizit des Wirtschaftshofes werde allein durch eine Ausgliederung nicht beseitigt, so der Finanzausschussvorsitzende Jürgen Tschrich ( SPD). Die Stadt fordere ja bestimmte Leistungen an, die auch bezahlt werden müssen. Also müsse die Stadt dann die Rechnung einer GmbH bezahlen, so Tschirch. Seine Erfahrung sei, dass mit der Gründung einer solchen GmbH oft „der Schuss nach hinten losgegangen ist“.

Antrag wurde abgelehnt

Ähnlich reagierte Ursula Münstermann ( Bündnis 90/Grüne): „Mir erschließt sich nicht, wie durch eine GmbH die Kosten im Haushalt sinken würden.“ Die Stadt müsste die Leistungen plus Mehrwertsteuer bezahlen, außerdem verliere die Stadt die Kontrolle über die Arbeiten.

Bauamtsleiterin Sabine Pönisch räumte ein, dass die Stadtverwaltung die Arbeiten und die Wirtschaftlichkeit des städtischen Wirtschaftshofes in den letzten Jahren gegenüber den Kommunalpolitikern und der Öffentlichkeit nicht ausreichend dokumentiert gemacht hat. Das wolle sie nachholen. Wie der Bürgermeister betonte, brauche die Stadt unbedingt diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, denn ab 2023 müsse man für jede Leistung die Mehrwertsteuer abführen.

Der Antrag der Fraktion CDU, FDP, Freie Wähler wurde nach diesen Argumentationen der Mitglieder des Wirtschaftsausschusses und der Zusicherung des Bürgermeisters, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung noch vor der Einführung der Mehrwertsteuer für städtische Leistungen vorzulegen, mit drei Stimmen abgelehnt. Es gab eine Zustimmung und eine Enthaltung.

Von Wolfgang Balzer