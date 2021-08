Wo in Ketzin neue Wohnhäuser geplant sind

Ketzin/Havel

Zwei private Investoren wollen in Ketzin/Havel neuen Wohnraum schaffen. Es geht sowohl um den Bau von Einfamilien- als auch von Mehrfamilienhäusern. Voraussetzung dafür ist ein positives Votum der Ketziner Stadtverordneten, die jeweils einen Beschluss zum Aufstellen der Bebauungspläne „Bienengarten“ und „Seeblickweg“ fassen sollen. Doch zumindest bei einem der beiden geplanten Wohnbauflächen scheint es Gegenwehr zu geben.

Grüne Wiese oder Lückenbebauung

Das Areal „Bienengarten“ mit einer Fläche von knapp 10 000 Quadratmetern liegt zwischen Potsdamer Straße und Werdersche Straße. Dort sollen Einfamilienhäuser entstehen. Noch ist das Gelände eine Brache. Aber nördlich, östlich und südlich gibt es bereits Wohnhäuser.

Aus Sicht der Stadtverwaltung spricht nichts gegen das Vorhaben, denn im Flächennutzungsplan der Stadt ist das Areal als Wohnbaufläche ausgewiesen, so dass in einem möglichen Bau-Plan-Verfahren sogar die Umweltprüfung entfallen würde.

Über den Seeblickweg (rechts) könnte die Zufahrt zu den geplanten Häusern erfolgen. Quelle: Wolfgang Balzer

„Für mich ist das dort eine klassische Lückenbebauung“, sagt Bürgermeister Bernd Lück (FDP). Zumal es daneben schon einen Bebauungsplan gab, der aufgehoben wurde, weil er Bauherr nicht aktiv geworden ist.

Einigkeit beim „Seeblickweg“

Der Vorsitzende des Ketziner Bauausschusses Bert Tschirner (Fraktion Grüne, Piraten, Bürger) dagegen lehnt das Standort als Wohnbebauung ab. „Wir dürfen nicht alles zubauen. Dort ist jetzt Wiese und damit Lebensraum für Tiere. Häuser auf die grüne Wiese zu bauen, ist nicht mehr zeitgemäß.“ Trotzdem sprach sich aber die Mehrheit im Bauausschuss für das Wohnungsbauvorhaben aus.

Sogar einstimmig war das Votum bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplanes „Seeblickweg“ mit einer Fläche von etwa 15 000 Quadratmetern zwischen Brandenburger Chaussee, Schwanenweg und Lietzenweg. Dort will der Investor zwei Einfamilienhäuser sowie vier Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohneinheiten schaffen.

Für zwei Mehrfamilienhäuser liegt bereits eine positive Bauvoranfrage vor. Und das, obwohl dieses Areal im Flächennutzungsplan der Stadt Ketzin/Havel als Grünfläche ausgewiesen ist. Aber betroffene Grundstücke liegen im Innenbereich, so dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren, also ohne Umweltprüfung aufgestellt werden kann, so die Stadtverwaltung.

