Wofür die Ketziner Feuerwehr 830 000 Euro Fördermittel bekommt

Ketzin/Havel

Wenn es nach den Ketziner Feuerwehrleuten und Bürgermeister Bernd Lück (FDP) gegangen wäre, hätte die Summe auf dem symbolischen Scheck noch etwas höher sein können. Aber nicht weniger groß war die Freude, als Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) Montagnachmittag auf dem Areal der Ketziner Feuerwehr in der Feldstraße 830 000 Euro Fördermittel für den Bau einer neuen Fahrzeughalle übergab. „Es ist ein Freudentag für die Stadt. In den nächsten Jahren hätten wir diese Investition niemals allein schaffen können“, sagte Lück.

Für den Minister, der fünf Minuten vor dem Bürgermeister am Gerätehaus angekommen war, kann die Wertschätzung für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute nicht hoch genug sein. „Sie retten in ihrer Freizeit Leben und löschen Brände, deshalb ist jeder Cent eine Investition in die Sicherheit der Bürger. Ein modernes Feuerwehrhaus, eine gut ausgestattete Fahrzeughalle und die richtige Ausrüstung sind ein Muss in der Brand- und Katastrophenbekämpfung“, sagte er. Mit dem gleichen Engagement unterstütze das Land diesen Einsatz mit Investitionen in Technik und Infrastruktur, so Stübgen weiter.

Die Halle kostet etwa 2,35 Millionen Euro

Die Stadt Ketzin/Havel will den Bauantrag für die neue Fahrzeughalle noch in diesem Jahr beim Landkreis einreichen. Der beinhaltet auch Nebenleistungen wie Vermessung, die Baugrunduntersuchung und die Statik. Der Bau soll dann 2022 erfolgen.

Die symbolische Scheckübergabe. Quelle: Jens Wegener

Wenn die Finanzierung abschließend geklärt ist, so Lück. Die Gesamtkosten für die neue Fahrzeughalle betragen etwa 2,35 Millionen Euro. 910 000 Euro Fördermittel hatte die Kommune beantragt, „die fehlenden 80 000 Euro müssen wir wohl zusätzlich wegen der nicht gerade rosigen Haushaltslage über einen Kredit finanzieren“, erklärte der Bürgermeister. Den Kredit, der im Haushalt 2022 ausgewiesen würde, müsse aber die Kommunalaufsicht des Kreises genehmigen.

Im zweiten Schritt entstehen Umkleideräume

Die Halle wird über fünf Stellplätze für die Feuerwehrfahrzeuge und einen offenen Waschplatz verfügen. Das Gebäude mit einer Firsthöhe von 5,50 Metern und einem begrünten Flachdach entsteht parallel zur Feldstraße mit einem Abstand von etwa vier Metern von der Grundstücksgrenze.

Ketziner Feuerwehrleute in Gespräch mit dem Innenminister (l.) und Dezernent Michael Koch vom Landkreis. Quelle: Jens Wegener

Im zweiten Schritt erfolgt der Umbau der alten Fahrzeughalle. Dort sollen Umkleide- und Sanitärräume für die Feuerwehrleute geschaffen werden, dazu Räume für die Kleiderkammer und die Werkstatt. Außerdem entsteht ein Stellplatz für das Katastrophenfahrzeug. „Die Planung wollen wir 2022 erarbeiten und den Bauantrag einreichen“, so Lück. Kreisbrandmeister Lothar Schneider ergänzte in Richtung Innenminister: „Wir hoffen im Sinne der Ketziner Feuerwehrleute auch für den zweiten Abschnitt auf finanzielle Hilfe vom Land.“

Der erste Teil des Feuerwehrgebäudes mit Löschturm wurde 1912 errichtet. Quelle: Jens Wegener

Gebaut wird jedoch frühestens 2023, nach dem Umzug der Fahrzeuge in die neue Halle. Die Gesamtkosten für den Umbau sollen nach aktuellem Stand rund 283 000 Euro betragen.

Von Jens Wegener