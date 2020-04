Autohersteller haben die Produktion vorläufig ausgesetzt, Autovermieter erzielen im Moment kaum Umsätze, so dass die 25 000 Stellplätze beim Autodienstleister Mosolf in Etzin fast alle mit Fahrzeugen belegt sind. Auch die Aufbereitung von Mietfahrzeugen stockt, so dass Kurzarbeit ansteht.