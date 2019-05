Zachow

Der siebte Zachower Crosslauf endete an diesem Wochenende mit einem Teilnehmerrekord. 112 Freizeitsportler, davon 22 Kinder, gingen an den Start. 46 Erwachsene stellten sich den 10 Kilometern und 37 der Fünf-Kilometer-Strecke.

Nach nur 7 Minuten und 45,9 Sekunden überschritt der achtjährige Eric Welle die Ziellinie des Zachower Crosslaufs und war dabei nicht mal sonderlich außer Atem. Er hatte trotzdem rund 14 Sekunden Vorsprung vor dem Zweiplatzierten Elias Labl.

„Hat Spaß gemacht“, so sein Kurzkommentar nach dem Kinderlauf über die 1500 Meter mit 22 Teilnehmern. Wesentlich geschaffter war nach den fünf Kilometern am Sonntag Hendrik Feige (18) vom OSC Potsdam (17:59,1), der damit seinen Vorjahressieg wiederholen konnte. „Eine schöne Strecke, ich laufe hier immer wieder gern“, schwärmte er.

Läufer schätzen angenehme Atmosphäre

Der 32-Jährige Markus Zyranek vom SC Deutsche Post brauchte nach seinem lauf erst einmal Wasser. Nach nur 34 Minuten und 13,6 Sekunden hatte er fast unbemerkt nach zehn Kilometern die Ziellinie überschritten, als noch einige Läufer der 5-Kilometer-Gruppe auf dem Weg zum Zieleinlauf waren.

Fast drei Minuten Vorsprung hatte er zum Zweitplatzierten Florentin Münstermann und schwärmte nach seiner ersten Teilnahme am Zachower Crosslauf von der angenehmen Atmosphäre. Allerdings sei die Strecke recht anspruchsvoll und über die Hügel bei der Hitze auch recht anstrengend.

Auch die jüngsten Läufer gaben alles. Quelle: Wolfgang Balzer

Eine Einschätzung, die Fritz Schilling teilte. Alles sei auf der Strecke gut vorbereitet und Wasser wurde verteilt, deshalb sei es immer wieder schön, in Zachow zu laufen, lobte der 80-jährige mehrmalige Sieger über die fünf Kilometer Walken. Als Sieger hatte er gemeinsam mit Dana Sill – erste bei den Frauen – und Martina Ryll (2.) nach 43 Minuten die Ziellinie überquert.

Neuer Streckenrekord

Für einen deutlichen Streckenrekord sorgte Markus Zyranek mit 34 Minuten und 13,6 Sekunden über die 10 Kilometer, wie der Ketziner Sportkoordinator Burkhard Severon errechnet hatte. Der dritte Rekord bezog sich auf das Wetter: Gut 25 Grad zeigte das Thermometer in den Vormittagsstunden. Trotzdem blieben die Ehrenamtlichen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft im Rettungswagen arbeitslos.

Viel zu tun hatten dagegen die 22 Mitglieder der Zachower Frauensportgruppe. Sie versorgten auch dieses Mal die Teilnehmer mit selbst gebackenem Kuchen und belegten Brötchen. Wer es deftiger mochte, ging zum Grill der Fußballer.

Crosslauf erstmals Teil des Havelland-Cup

Am Ende gab es Fotos mit der Fischerkönigin, zur Erinnerung an das schöne Sportereignis, wie es Kristiana Deutschmann aus Rathenow formulierte. Nach einem tragischen Ereignis in der Familie habe sie selbst das Rauchen aufgegeben und mit dem Laufen begonnen.

Damals war sie 55. Am Sonntag war es für die 67-Jährige ein gutes Training für den nächsten Cup-Lauf. Zum Start in Zachow wurde sie wie viele andere motiviert, weil dieser zum erstmals ausgetragenen Havelland-Cup gehört. Und die Sieger wurden auch noch mit einem Startplatz beim seit Monaten ausgebuchten Ketziner Fischerman geehrt.

Von Wolfgang Balzer