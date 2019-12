Storch überwintert im Havelland

Ketzin/Havel

Stolz stakste in diesen Tagen ein kräftiger Storch auf Futtersuche über die noch frostige Koppel bei Zachow. Störche könnten hierzulande den Winter durchaus überstehen, meint Claudia Jörg, die Storchenbeauftragte des Nabu im Osthavelland. Sie hat den Zachower Adebar mehrfach beobachtet.

Winterstörche sind robust

Es würden immer wieder einzelne solcher „ Winterstörche“ beobachtet. Störche sind robust und anpassungsfähig. Die Überwinterung ist von der Futtersituation abhängig. Mäuse, Regenwürmer und kleine Schnecken seien hier die Hauptfutterquelle. Claudia Jörg hat im Osthavelland keinen weiteren Storch beobachtet, der hier überwintert. Wenn es genug Nahrung gibt, können die Vögel Minustemperaturen von 10 bis 15 Grad und etwa zehn Tage ohne Nahrung durchaus überstehen.

Gegen künstliche Futterstellen

Futterstellen für die hier überwinternden Störche einzurichten sei nicht zu empfehlen, meinte Claudia Jörg. Wenn die winterliche Situation hinsichtlich langanhaltender Kälte und Futterknappheit für den Zachower Winterstorch kritisch wird, sei der Nabu darauf vorbereitet.

Storchenreiches Bundesland

Brandenburg ist überhaupt das storchenreichste Bundesland und auch im Osthavelland werden mehr als 80 Horste gezählt. So wurden in Brandenburg im vergangenen Jahr 1181 Störche registriert, im gesamten Bundesgebiet waren es 3651. Im Osthavelland wurden in diesem Jahr von 22 Horstpaaren insgesamt 51 Jungstörche aufgezogen. Ein Paar in Brädikow sorgte für vier flügge gewordene Jungstörche.

Von Wolfgang Balzer