Ketzin/Havel

Seit ein paar Tagen wird gebuddelt in Ketzin. In der Potsdamer Straße, in Höhe der Einfahrt zum städtischen Friedhof, dreht sich ein Bagger. Die halbe Straße ist an der Stelle aufgerissen, rote-weiße Barken zeigen den Verkehrsteilnehmern an, dass Achtung geboten ist.

Die gute Nachricht, dass die Erschließu...