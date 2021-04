Zweites Testzentrum in der Havelstadt Ketzin

Ketzin/Havel

Ab sofort gibt es in der Havelstadt Ketzin ein weiteres Corona-Testzentrum. Darüber informierte Bürgermeister Bernd Lück (FDP). Das Testzentrum ist im Sportstudio (ehemaliger Edeka-Markt) in der Feldstraße und bietet folgende Öffnungszeiten an: montags bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 12Uhr.

Die Corona-Schnelltests sind ohne Termin, aber nach vorheriger Onlineregistrierung, möglich. Die Bestätigung kommt man per Mail. Wer seine Bestätigung in Papierform möchte, kann das auch bekommen.

Es gibt bereits ein Testzentrum im Hof des Bürgerhauses in der Rathausstraße. Dort helfen auch Bundeswehrsoldaten mit und unterstützen das Team der Stadtverwaltung.

Von Jens Wegener