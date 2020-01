Ruhland/Premnitz/Potsdam

Ein Zwölfjähriger aus Ruhland ( Oberspreewald-Lausitz) ist am Neujahrstag mit schwersten Verletzungen durch Böller in eine Spezialklinik gebracht worden. Zwei 13-Jährige wurden in einem Krankenhaus versorgt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die drei Jungen hatten am Mittwoch nach Blindgänger-Böllern gesucht und diese dann selbst gezündet. Die Polizei geht davon aus, dass die Pyrotechnik in der Hand des Zwölfjährigen explodierte, der schwerste Verletzungen an Gesicht und Händen erlitt.

Ebenfalls am Neujahrstag verletzte sich ein Zwölfjähriger in Premnitz ( Havelland) mit illegaler Pyrotechnik. Die Böller sollen unmittelbar nach dem Zünden in den Händen des Jungen explodiert sein, wie die Polizei mitteilte. Von wem der Junge die Böller hatte, war noch unklar.

Insgesamt sprach die Polizei in Brandenburg von einem „sehr friedlichen und ruhigen“ Silvester. Die Beamten hätten knapp 700 Einsätze gefahren, sagte ein Sprecher am Donnerstag - etwa so viele wie im Vorjahr. Zum Jahreswechsel 2017/2018 waren es noch etwa 1600 Einsätze gewesen.

Von RND/dpa