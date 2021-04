Havelland

Nicole Gratz und Nadine Kosewsky machen sich Sorgen um den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Pandemie. Die Erziehungswissenschaftlerin und die Sozialpädagogin haben havelländische Eltern befragt, wie ihre Kinder die Pandemie erleben. In einem offenen Brief an Landrat Roger Lewandowski weisen sie darauf hin, dass die vielen Gedanken der Eltern in nur zwei Tagen gesammelt wurden.

Kinder erleben keinen wirklich geregelten Tagesablauf. Mal sind Kitas und Schulen (teilweise) geöffnet, dann sind sie wieder geschlossen. „Konflikte werden auf die Eltern abgewälzt infolge des plötzlichen erneuten Aussetzens der Präsenzpflicht an den Schulen.“ Zudem seien Kitas zwar offen, es gebe aber den Appell an Eltern, die Kinder nicht in die Einrichtung zu schicken. So könne keine Bildungspartnerschaft entstehen.

Stundenlang sitzen die Kinder vor dem Bildschirm

Den Kindern fehlen soziale Kontakte, da sie nicht mehr erwünscht sind. Durch den stets andauernden Anpassungsprozess können sich bei Kindern keine eigenständigen Persönlichkeiten herausbilden, heißt es in dem offenen Brief.

Das Bedürfnis nach Nähe gehe verloren, ebenso der Tag- und Nachtrhythmus bei Kindern – durch unzählige Stunden vor Bildschirmen, um ihre Schulsachen selbstständig zu erarbeiten, danach weitere Stunden vor den Medien, um Freizeit zu füllen oder sich von den fehlenden sozialen Kontakten abzulenken.

Die Frauen fordern Konzepte für die Kinder

Es fehle zudem die körperliche Auslastung. „Kinder verändern sich seelisch und psychisch, das ist bereits heute spürbar“, heißt es in dem Brief. Ein Problem sei die Maskenpflicht bei Kindern und sie leiden unter dem Stress der Eltern, die dem Druck von Homeschooling und Homeoffice nicht standhalten. Die Liste der Feststellungen der beiden Frauen ist noch sehr viel länger. Daraus ergeben sich Fragen, die beide Autorinnen des Offenen Briefes vom Landrat bis zum 13. April beantwortet haben möchten.

Der Landrat soll erklären, warum es noch keine Perspektive mit Konzepten gibt, die den Bedürfnissen unserer Kinder gerecht werden? Das sei auf kommunaler Ebene zu schaffen.

Ein Runder Tisch könnte Abhilfe schaffen

Die Frauen verweisen auf die Konzepte freier Schulen und Waldkindergärten. Roger Lewandowski soll erklären, warum mit diesen nicht zusammengearbeitet wird, um Alternativen für den Schul- und Kitaalltag zu entwickeln. Motto „ Weg von den Onlineangeboten, raus in die Natur zum Draußenlernen“. Lernen am Modell und durch Praxis!

Stadt und Landkreis könnten Eltern, Kinder, Schul- und Kitaleitungen, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Vereine, Kinderärzte und -psychologen an einen „Runden Tisch“ einladen. Hier könne man sich austauschen. Eine andere Frage: Warum finden Kinder- und Jugendkonferenzen nicht statt? Gerade in der aktuellen Zeit sei das wichtig.

Die Frage nach den Masken im Unterrichtsraum

Eine andere Überlegung: Wie können aktuelle Zahlen ausgewertet werden, um individuelle Maßnahmen für die Stadt und den Landkreis und die Gemeinden zu treffen? Welchen Spielraum haben die einzelnen Entscheidungsträger? Die Forderung in dem Brief: Weg von den allgemeinen Verordnungen, hin zu gesunden Lebensorten.

Und schließlich stellen die Autorinnen die Maskenfrage: „Warum sollen unsere Kinder in halb vollen Klassenräumen und insbesondere auf dem Schulhof eine Maske tragen, während in zahlreichen Einrichtungen der Erwachsenenbildung eine Maske am Sitzplatz – mit ausreichend Abstand zum Sitznachbarn – nicht erforderlich ist?

„Stimmen für Kinder“ heißt die Initiative

Roger Lewandowski soll zudem mitteilen, warum es noch immer keine Gesundheitspolitik, Corona konform mit Perspektive für Kinder und ihre Familien in den Städten, Gemeinden und im Kreis gibt. Im Brief heißt es: „Wir brauchen Vorbilder, die sich bewegen und aktiv sind. Die Mut und alternative Ideen schaffen für unsere Kinder, für uns Eltern und für alle. Eine Aufforderung sich gesund zu ernähren, sich zu bewegen, um damit ihre natürliche Widerstandskraft zu stärken. Spaß zu haben sich an Gesundheit zu beteiligen.“

Nicole Gratz und Nadine Kosewsky haben ihre Initiative „Stimmen für Kinder“ genannt und das Schreiben auch an den Landrat von Potsdam-Mittelmark und den Brandenburger Oberbürgermeister Steffen Scheller geschickt.

