Kirchen feiern wieder Gottesdienst

Diese Tage Ende April und Anfang Mai sind für die Freunde von Sankt-Marien-Andreas mit Erinnerungen beladen. In der Nacht vom 28. zum 29. April 1945 brannte während der heftigen Kämpfe in Rathenow der Turm der Sankt-Marien-Andreas-Kirche aus. Das Feuer griff auf Kirchenschiff und Chorraum über. Aus diesem Anlass war 75 Jahre nach diesem einschneidenden Ereignis ein Gedenkgottesdienst geplant, der ausfallen musste.

Zur Erinnerung

An diesem Dienstag, 5. Mai trifft sich aber der Gemeindekirchenrat zu einer Andacht in der Lutherkirche. Hans-Martin Ermisch zeigt alte Fotos aus dieser Zeit und der Sanierung der Kirche, die er zusammengestellt hat. Im Jahr 1953 fanden in der Ruine von Sankt-Marien-Andreas wieder erstmals ein Gottesdienst seit Ende des Zweiten Weltkriegs statt. Dazu läutete seit 1953 eine neu gegossene „Notglocke“ aus Eisen.

Im Rahmen des Wiederaufbaus des Kirchturms 2001 bekam das Gottesdienst eine neu gegossene Bronzeglocke und die Eisenglocke steht seitdem vor dem Gotteshaus.

Gottesdienste in und um Nennhausen

Auch in der Reformationsgemeinde Westhavelland mit seinen 16 Dörfern werden die Gläubigen wieder zu gemeinsamen Gottesdiensten eingeladen. „Aus dem Anlass des ersten gemeinsamen Gottesdienstes nach rund sieben Wochen werden wir am kommenden Sonntag in mehreren Orten Gottesdienst feiern“, sagt der Pfarrer im Ruhestand, Felix Doepner, der an diesem Sonntag auch ein oder gar zwei Gottesdienste halten wird.

Die katholische Kirche St. Georg. Quelle: Uwe Hoffmann

Auch die katholische Gemeinde Sankt Georg Rathenow/ Premnitz hält ab sofort wieder die Heilige Messe in Gemeinschaft ab. Die Werktagsgottesdienste werden zu den gewohnten Zeiten gefeiert, wobei Monsignore Drews am Dienstag in Premnitz künftig um 9 Uhr anstatt um 8 Uhr zelebriert.

Für die Sonntagsmessen ist eine Anmeldung mit Angabe „ Rathenow“ oder „ Premnitz“ erforderlich. „Alle anderen kirchlichen Veranstaltungen sind weiterhin untersagt. „Daher fallen geplante Elternversammlungen, Gremiensitzungen und der Religionsunterricht weiterhin aus“, sagt Pfarrvikar Markus Hartung. „Abgesagt sind auch die für den 24. Mai geplante Erstkommunionfeier, die Himmelwallfahrt von Treuenbrietzen bis nach Kyritz und der Märkische Katholikentag in Lehnin mit vorhergehender Pfingstnacht der Jugend.“ Die Kirchen in Rathenow und Premnitz bleiben tagsüber weitestgehend geöffnet.

Empfohlen wird das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Zur Abstandsregelung sind Sitzplätze in den Kirchen teilweise markiert. Das evangelische Pfarrbüro erreicht man unter Telefon 03385/51 23 90 und die Online-Seite der Gemeinde unter www.ev-kirche-rathenow.de. Pfarrvikar Markus Hartung erreicht man unter 03385/50 34 05. Bürozeiten im Pfarramt St. Georg sind montags, dienstags und donnerstags 8 bis 12 Uhr und mittwochs 9.30 bis 13 Uhr.

