Kita-Dilemma im Milower Land

Milow/Großwudicke

Es ist eine Zwickmühle, aus der Felix Menzel möglichst schnell hinaus will. Der Bürgermeister der Gemeinde Milower Land freut sich auf der einen Seite über das Milower Baugebiet Springberg. Solche Angebote würden viele andere Dörfer im Westhavelland auch gerne unterbreiten können. Am Springberg wird gebaut. Meist wollen und werden hier Familien mit Kindern einziehen – oder Ehepaare, die Kinder haben werden.

Für die Kinder werden Betreuungsplätze benötigt und die sind in Milow derzeit nicht vorhanden. „Die Kita Zwergenburg ist zu klein“, so Menzel. Seine Gemeinde plant den Neubau einer Krippe, also einer Kita für unter Dreijährige. Kostenpunkt: rund 2,3 Millionen Euro.

Auch in Großwudicke

Am Donnerstag hatte er Landrat Roger Lewandowski zu Gast, um das Problem näher zu erläutern. Denn nicht nur in Milow muss eine Kita gebaut werden.

Auch im Ortsteil Großwudicke müssen an der Kita und der Krippe Veränderungen vorgenommen werden. Es gebe, so machte Menzel gegenüber dem Landrat deutlich, Hinweise, dass die Krippe und die Kita nicht zu lange mehr in einem Obergeschoss untergebracht sein dürfen. Direkt neben der Kleinen Grundschule in Großwudicke sei das aber noch der Fall.

Die Kita in Milow platzt aus allen Nähten. Deshalb plant die Gemeinde einen Neubau. Quelle: Christin Schmidt

Es sind also zwei Tagesstätten – zunächst Krippen – zu bauen – es wird jedoch schon schwierig genug, die Pläne in Milow schnell zu verwirklichen.

Hier ist die Gemeinde Milower Land bereits in Vorleistung gegangen. „Wir haben das Grundstück, die Erschließung ist abgeschlossen und Planungsleistungen hat die Gemeinde ebenfalls erbracht“, so der Bürgermeister.

Nur mit Zuschüssen

Allerdings will die Gemeinde die Kita in Milow mit Fördermitteln errichten und da wird es kompliziert. Denn ein passende Förderprogramm gebe es nicht. Die Verwaltung in Milower Land hatte zunächst eine 75-prozentige Förderung mit Mitteln des Programms „Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz“ (GAK) beantragt.

Das Programm war aber so stark nachgefragt, dass das Milower Land und viele andere Kommunen leer ausgingen.

Neue Richtlinie

Die GAK-Richtlinie wurde nun neu aufgelegt, die Gemeinde reichte wieder einen Antrag ein und erfuhr, dass nunmehr jedes Vorhaben nur noch mit maximal 800 000 Euro gefördert wird. „Bei 2,3 Millionen Euro ist das für meine Gemeinde schlichtweg die Schmerzgrenze. Ohne Kredite und Neuverschuldung ist das finanziell nicht darstellbar“, macht Menzel deutlich.

Ein Blick auf das neue Wohngebiet am Springberg in Milow. Quelle: Christin Schmidt

Also versuchte die Gemeinde Milower Land etwas anderes und beantragte eine Förderung aus dem Leader-Topf der Europäischen Union. „Eigentlich sollten solche Projekte gar nicht über Leader gefördert werden – das wurde aber später in den Richtlinien dazu genommen“, so Menzel.

Zu wenig Punkte

Bei der Bewertung der Leader Arbeitsgemeinschaft Havelland, die diese Projekte prüft, habe die Gemeinde 37 Punkte bekommen. 39 hätten es sein müssen. „Wir sind mit unserem Antrag herausgefallen“, bedauert Felix Menzel.

Landrat Roger Lewandowski kennt das Problem. Nicht nur das Milower Land braucht in der Hinsicht Hilfe. Finanzielle Unterstützung kann der Kreis nicht geben. „Wir sind zwar dafür zuständig, dass Kita- und Krippenplätze vorgehalten werden. Aber für den Bau sind die Träger zuständig, das wären die Städte und Gemeinden.“

Landrat Roger Lewandowski. Quelle: Joachim Wilisch

Fragt man Felix Menzel, welche Auswege er sieht, kann der Bürgermeister keine konkrete Antwort geben.

Derweil wird die Warteliste für Kindertagesstätten in Milower Land immer länger. Das Credo des Landrates ist, dass die Menschen in den Dörfern eine lebenswerte Infrastruktur vorfinden. „Genau das machen wir“, sagt Menzel. Ohne finanzielle Unterstützung bekommen wir das aber nicht hin.“

Von Joachim Wilisch