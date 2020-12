Kleßen bekommt einen neuen Beobachtungsplatz für Sternengucker

Kleßen

Merkur, Saturn, Venus, Großer Wagen, Orion, Löwe und weitere Sternbilder sorgen für einen spektakulären Nachthimmel über dem Kleßener See. Vorausgesetzt, die Witterung lässt die Sterne funkeln, bietet ein nächtlicher Besuch am Kleßener See nachhaltige Eindrücke.

„Der Sternenhimmel über dem See ist wirklich sehenswert“, sagt Thomas Becker vom Natur- und Sternenpark Westhavelland. Der Experte für Sterne in der Naturparkverwaltung ist sich sicher, dass in Zukunft zunehmend mehr Hobbyastronomen und Nachtschwärmer an den See kommen.

Ersatz für Dickte

Die Naturparkverwaltung und der Förderverein Sternpark weisen seit Anfang Dezember die Wiese am Ostende des Sees in unmittelbarer Nähe der Badestelle als neuen und nunmehr zehnten Beobachtungsplatz für Sternengucker im Westhavelland aus. Ein Ersatz für den bisherigen Beobachtungsplatz in der freien Landschaft bei Dickte.

Die Neuausweisung ist das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit und des gemeinsamen Willens, den Sternfreunden auch weiterhin einen Beobachtungsplatz in der Gemeindegemarkung Kleßen-Görne anbieten zu können. „Dafür sollten wir sorgen“, hatte Joachim Tessenow in einer Gemeindevertretersitzung erklärt. Tessenow ist Abgeordneter und stellvertretender Bürgermeister. Er ist aber auch Jäger.

Der stellvertretende Bürgermeister Joachim Tessenow. Quelle: Norbert Stein

Aus deren Reihen gab es in letzter Zeit immer häufiger Klagen über den Beobachtungsplatz bei Dickte. Sie fühlten sich von den Sternenguckern bei er Ausübung ihrer jagdlichen Aufgaben häufig gestört. Als die Afrikanische Schweinepest das Land Brandenburg erreichte, wurde eine Lösung zunehmend dringlicher, weil Politik und Behörden auch die Jäger im Havelland aufforderte, möglichst viele Wildschweine als Überträger der Seuche zu erlegen.

So trafen sich Vertreter der Gemeinde, der örtlichen Jägerschaft und vom Sternenpark am Kleßener See zu einem Gespräch und einigten sich einvernehmlich auf die Wiese an der Badestelle des Kleßener Sees als neuen Beobachtungsplatz im Sternenpark. Paul Egon Zander ist zufrieden mit der Lösung. Er ist seit den Kommunalwahlen 2019 Bürgermeister von Kleßen-Görne, hatte aber schon zuvor ein Treffen mit Thomas Becker zur Ausweisung eines Beobachtungsplatzes am See.

Bürgermeister Paul Egon Zander. Quelle: Norbert Stein

Der Bürgermeister könnte sich auch eine Gestaltung des Platzes mit Infotafeln zum Sternenpark und über die regionale Natur vorstellen. Er sieht aber dafür derzeit kaum Möglichkeiten. Als entscheidende Gründe nennt er zusätzliche Genehmigungsverfahren mit bürokratischen Hürden und fehlende Finanzierungsmöglichkeiten.

Zander will sich davon nicht entmutigen lassen, sieht aber einen längeren Weg zur weiteren Herrichtung des Platzes. Eine Infotafel zum dunklen Nachthimmel über dem See wäre für ihn schon ein Schritt in die richtige Richtung. In lauschigen Sommernächten könnte man zudem aus dem Liegestuhl die Sterne über dem See beobachten und dabei auch ein gutes Getränk genießen.

Der Beobachtungsplatz kommt in die Nähe der Badestelle. Quelle: Norbert Stein

Die Nähe zum Ort und zu den Wochenendhäusern der Mitglieder des Naturfreundevereins Kleßen sowie eine gedimmte Straßenbeleuchtung zum See sieht der Bürgermeister als weitere Pluspunkte. Die Sternengucker können außerdem mit dem Pkw oder Wohnwagen in unmittelbarer Nähe zum Beobachtungsplatz parken. Es ist genügend Platz zum Aufstellen der Fernrohre vorhanden. Badestelle und Spielgeräte würden dem Förderverein zufolge die Attraktivität des Platzes erhöhen.

Die Rundumsicht für die Sternengucker wird zwar durch einige Bäume etwas eingeschränkt, dafür wird auch die Lichtglocke von Berlin etwas abgeschirmt. Ein kleines WC soll 2021 errichtet werden. Förderverein und Gemeinde rechnen mit einer guten Besucherresonanz auf den neuem Beobachtungsplatz am See.

Von Norbert Stein