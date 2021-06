Klimaschutz im Havelland: Warum die Abgeordneten mehr Details wollen

Havelland

Es enthält 36 Einzelprojekte und eine ausführliche Analyse, wie es um Klima und Klimaschutz im Landkreis Havelland aussieht. Der Beschluss des Kreistages zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes für den Kreis ist trotzdem vorerst aufgeschoben – zumindest über den Sommer bis zur Sitzung des Kreistages im Herbst. Zuvor wird sich noch einmal der Landwirtschafts- und Umweltausschuss mit dem Papier beschäftigen.

Tatsächlich sind die Ziele, die in dem Konzept formuliert sind, ehrgeizig. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch des Landkreises soll bis zum Jahr 2030 auf 50 Prozent erhöht werden. Jedes Jahr soll der Endenergieverbrauch im Landkreis um 1,1 Prozent sinken – bis zum Jahr 2030. Der Ausstoß der CO2-Emissionen im Kreisgebiet soll bis zum Jahr 2030 um 25 Prozent reduziert werden.

Mehrere Konzepte

Die Idee, überhaupt ein Klimaschutzkonzept für den Landkreis zu erstellen, ist zehn Jahre alt. Damals legten Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und später auch SPD und CDU jeweils eigene Klimaschutzkonzepte für den Landkreis vor. Umweltdezernent Henning Kellner schlug vor, aus allen Konzepten die besten Ideen herauszunehmen und ein gemeinsames Konzept zu schreiben – auch um eine Detaildebatte zwischen den Kreistagsfraktionen zu verhindern.

Daraus entstand das Klimaschutzkonzept. Darauf aufgesetzt folgte vor zwei Jahren ein Antrag, mit dem der Klimaschutz im Kreis einen höheren Stellenwert haben sollte.

Michael Koch – inzwischen Nachfolger im Umweltdezernat für Henning Kellner – erläuterte jetzt bei einer Sitzung des Kreistagsausschusses für Landwirtschaft und Umwelt, wie das Konzept zu verstehen ist. In einem Analyseteil gehen die Autoren sehr genau auf einzelne Projekte ein und machen klar, wo der Kreis Energie sparen kann. Zum Beispiel, indem kreiseigene Gebäude entsprechend saniert werden. Zudem können auf kreiseigenen Liegenschaften erneuerbare Energien zum Einsatz kommen. Das Maßnahmebündel ist aber auf das beschränkt, was der Landkreis tatsächlich ändern kann.

So befassen sich allein zwölf Projekte mit dem Thema erneuerbare Energien – von der Gebäudesanierung über das Energiemanagement, bis zu einem Solardachkataster und der Absichtserklärung, klimafreundliche Wirtschaft im Kreis zu stärken. Etwas konkreter sind die Autoren im Kapitel Mobilität. Hier sind sowohl der Öffentliche Personennahverkehr als auch die Nutzung der Dienstfahrzeuge des Kreises ein Thema. Pilotprojekte, Energiesparmodelle mit havelländischen Schulen, Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit sind weitere Kapitel, in denen Projekte beschrieben werden.

Wenig sexy

Für die Generation „Fridays for future“ klingt das gesamte Papier allerdings dröge und wenig sexy. Das hat wohl auch Michael Koch realisiert, als er im Umweltausschuss sagte: „Wir tun in der Sache, was wir können.“ Will heißen, dass bei manchen Ideen auch die Zuständigkeiten im Wege sein können. Klimaschutz auf Kreisebene ist Klimaschutz im Kleinen.

Antje Töpfer von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist das aber nicht genug. „Ich bin der Meinung, dass wir bei verschiedenen Maßnahmen auch konkreter werden müssen. Da ist sind mir einige Teile zu unbestimmt.“ Was nach Überzeugung von Antje Töpfer aber auch in dem Konzept enthalten sein muss: die jüngsten Klimabeschlüsse der Bundesregierung. „Da wird doch ein anderes Tempo vorgegeben und das sollte in dem Konzept berücksichtigt werden“, sagte Antje Töpfer.

Sie vermisse klare Aussagen zur Anzahl von Ladestationen für E-Fahrzeuge und zu E-Fahrzeugen im Besitz der Kreisverwaltung. Hartmut Rubach (SPD) unterstützt diesen Ansatz: „Dafür sind die Konzepte da, dass wir erläutern, was wir im Detail wollen.“

Zeitverzug droht

Umweltdezernent Koch befürchtet, dass die Erwartungshaltung der Kreistagsabgeordneten an das Konzept zu hoch ist: „Es ist nicht Aufgabe zu sehr ins Detail zu gehen.“ Wenn man die jüngsten Bundesbeschlüsse in das Konzept einpflege – so das überhaupt möglich sei – müsse das gesamte Paket wieder aufgeschnürt werden. Koch warnte: „Wir gefährden den Zeitablauf.“

Antje Töpfer will mehr – und auch die AfD verlangt eine ausführliche Debatte, weil sie nicht allen Klimathesen im Konzept folgt. Darum die Verschiebung auf den Herbst – eine Verzögerung, mit der Michael Koch wird leben können.

Von Joachim Wilisch