Nauen/Rathenow

Im Landkreis Havelland sind mit Stand am Freitag insgesamt 613 Bürger an Covid-19 erkrankt. 395 gelten inzwischen als genesen und verstorben sind sieben Personen. Somit sind aktuell 211 Havelländer mit dem Coronavirus infiziert. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz ist auf 74,85 angestiegen.

Verdachtsfall in Rathenow

Die Dynamik des Infektionsgeschehens spiegelt sich auch in den Havelland Kliniken wider. Diese behalten ihre Strategie der Aufteilung zwischen den Standorten Nauen und Rathenow bei, nach der alle bestätigten Covid-Fälle in der Klinik Nauen versorgt werden. Aktuell sind dies 14 Patienten, teilte die Klink am Freitag mit. In Rathenow gibt es gegenwärtig einen Verdachtsfall. Die Havelland Kliniken stehen vor der Herausforderung, sowohl die Infektionsfälle zu behandeln als auch die reguläre stationäre medizinische Versorgung im Landkreis sicherzustellen. „Daher sind gegebenenfalls Verlegungen von Patienten zwischen den Klinikstandorten Nauen und Rathenow erforderlich. Auch die stark eingeschränkten Besuchsregelungen müssen aufrechterhalten bleiben“, erklärte Kliniksprecherin Babette Dietrich.

Krisenstab tagt täglich

Seit letztem Montag stehen wie angekündigt 20 Plätze für die Versorgung von Covid-Patienten in der Klinik Nauen zur Verfügung. „Da leider nicht mit einem schnellen Abflachen der Infektionskurve zu rechnen ist, werden wir zum Beginn der kommenden Woche die Kapazitäten des Isolierungsbereiches erneut erhöhen“, stellt Geschäftsführer Jörg Grigoleit als nächsten Schritt der Havelland Kliniken in Aussicht. Der interne Krisenstab analysiert täglich die Entwicklung und entscheidet im Ergebnis, ob planbare Eingriffe, die nicht zeitlich kritisch sind, verschoben werden müssen.

Die Havelland Kliniken sind auch am Kliniknetzwerk VCC Westbrandenburg beteiligt, welches die Patientenverteilung unter den Häusern koordiniert, sofern die Kapazitäten einzelner Standorte ausgelastet sind.

Quarantäneregelung geändert

Aufgrund der weiterhin steigenden Zahlen an Coronainfektionen erlässt das Land Brandenburg eine neue Quarantäneverordnung mit den Regelungen für Ein- und Rückreisende aus ausländischen Corona-Risikogebieten. Diese tritt am 9. November 2020 in Kraft und gilt zunächst bis zum 15. Dezember 2020.

Danach verkürzt sich die Quarantänedauer von Reiserückkehrern wird von 14 auf 10 Tage. Nach Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses endet die Quarantäne frühestens fünf Tage nach der Einreise. Ein Coronatest kann ab dem fünften Tag nach der Einreise vorgenommen werden. Bei coronatypischen Symptomen innerhalb der ersten zehn Tage nach der Einreise muss ein weiterer Test erfolgen. Die Einreisemeldung kann nun auch digital erfolgen. Ausnahmen von der Quarantänepflicht können zum Beispiel für Berufspendler, Schüler, Auszubildende, Studierende und den kleinen Grenzverkehr mit Aufenthalt unter 24 Stunden gemacht werden.

Der Landkreis Havelland hat seine telefonischen Sprechzeiten der Corona-Hotlines verlängert. Bei medizinischen Fragen sowie Fragen zu Testungen und Quarantäne im Bezug zum Coronavirus ist das Gesundheitsamt unter der 03385/551-7119 montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags 8 bis 14.30 Uhr zu erreichen.

Allgemeine Fragen beantworten die Mitarbeiter des Bürgerservicetelefons von Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und am Freitag 8 bis 14:30 Uhr unter der 03385/551-1906. Bei Fragen zum Gewerbe im Zusammenhang mit Corona ist die Hotline 03321/403-5169 von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14.30 Uhr zu erreichen.

400 PCR-Tests im Havelland

Vom 28. Oktober bis zum 4. November hat das Gesundheitsamt des Landkreises über 400 PCR-Tests vorgenommen und 790 Anrufe an den Hotlines entgegengenommen. 930 Quarantänepersonen werden telefonisch betreut.

