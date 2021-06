Kolkraben greifen Kälber an: so verhalten sich havelländische Landwirte richtig

Havelland

Kälber, Schafe und andere Herdentiere sind zahlreichen Gefahren ausgesetzt, wenn sie im Freien weiden. Ein ganz spezieller Fall wurde jüngst im Kreistagsausschuss für Landwirtschaft behandelt.

Konkret ging es um einen Angriff auf tragende Kühe und Kälbchen. Ein Landwirt aus dem Kreis hatte das gemeldet. Was derzeit viele vermuten – ein Wolfsriss – war es aber nicht. Vielmehr waren es mehrere Kolkraben, die die Tiere mit ihren langen Schnäbeln schwer verletzten.

Die Allesfresser

Wie der Dezernent für Landwirtschaft und Kreisbeigeordnete Michael Koch sagt, sei das nicht außergewöhnlich. Und tatsächlich. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Hinweise aus verschiedenen Teilen des Landes, die von Kolkrabenangriffen berichten. Zumeist suchen sich die schwarzen Vögel Mutterkuhherden und Kälber aus. Dabei haben sie es nicht unbedingt auf die Kälber oder Kühe abgesehen.

Kolkraben sind so genannte Allesfresser. Sie gehen daher auch bevorzugt auf die Nachgeburt von Weidetieren – oder sie fressen an tot geborenen Tieren.

Aber das schließt nicht aus, dass die Raben auch auf lebende Tiere gehen. Wie Beobachter berichten, sei das für die angegriffenen Tiere sehr qualvoll. Dagegen angehen können Landwirte kaum.

Denn Koch machte noch einmal deutlich: „Kolkraben stehen unter Schutz.“ Das bedeutet, die Jagd ist nicht erlaubt. Um dem Landwirt aus dem Havelland zu helfen, habe es mehrere Beratungsgespräche gegeben.

Gespräche mit Landwirten

Das bestätigt auch der Kreistagsabgeordnete Udo Folgart (SPD), der viele Jahre Landwirt und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes war. Er hatte das Thema in dem Kreistaggremium aufgegriffen und eine Anfrage an die Verwaltung gestellt. „Es geht jetzt auch nicht darum, unter den Landwirten Panik zu verbreiten“, so Folgart. Er setze auf sachliche Gespräche mit Landwirten und auf Information.

Was also können Landwirte tun, die glauben, dass Kolkraben Weidetiere angreifen? „Sie sollten es dem Landwirtschaftsamt melden und eventuell auch das Gespräch mit der Staatlichen Vogelschutzwarte suchen“, sagt Michael Koch. Es gebe in einem ersten Schritt verschiedene Maßnahmen, die ein Landwirt ergreifen kann. So sei es möglich, für Mutterkühe und ihre Kälber, solange sie in Gefahr sind, eine abgetrennte Weidefläche anzulegen, an die Kolkraben nicht rankommen.

Das Thema war bereits vor zwölf Jahren im Landtag, berichtet Udo Folgart. 2008 sei eine Kolkrabenverordnung auf den Weg gebracht worden.

Der Kolkrabe ist ein Vogel, der seit jeher in Mythen und Märchen auftaucht. Das hat auch mit seinem beeindruckenden Äußeren zu tun. Kolkraben sind sehr sozial und intelligent. Der Vogel wird bis zu 67 Zentimeter groß und hat eine Flügelspannweite von 130 Zentimeter. Zu sehen sind die Tiere das ganze Jahr über – in der Regel ähneln sie von der Größe her Bussarden.

Das Gefieder von Kolkraben ist vollkommen schwarz und die Vögel sind ihrem Partner ein Leben lang treu. Sie bleiben fest in einem Revier, wenn sie ein Revier für sich gefunden haben.

Gute Begleiter

Noch ein beeindruckender Hinweis über Kolkraben: Die Tiere haben eine eigene Sprache mit bis zu 79 verschiedenen Rufen. Und es gibt sogar Regeln für den Gebrauch der einzelnen Laute. Kolkraben werden auch gerne als Haustier gehalten. Sie gelten als gelehrig und gute Begleiter.

Wenn Kolkraben aber – wie im vorliegenden Fall – Nutztiere angreifen, dann könnte das unter Umständen eine Abschussgenehmigung zur Folge haben.

Gegeben hat es das bereits. Abschussgenehmigungen wurden bereits in Bayern und anderen Bundesländern erteilt, wo Kolkraben nachweislich Schafe angegriffen und getötet haben.

Im Landkreis Havelland sei es bis jetzt noch nicht nötig, einen Antrag auf Entnahme von Kolkraben – so heißt das Begehren in der Amtssprache – zu stellen. Udo Folgart unterstreicht, dass zunächst alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sein müssen. „Ich denke da vor allem an intelligentes Weidemanagement.“ Landwirte hätten normalerweise Verständnis.

Landwirtschaftsdezernent Michael Koch betont, „dass man Kolkraben schießen darf, wenn alle anderen Mittel nichts bringen“. Solche Entnahmeanträge werden in der Regel sehr genau geprüft – das gelte für Kolkraben ebenso, wie für andere geschützte Tierarten.

