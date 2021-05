500 Rosen symbolisierten am Montagvormittag das Gedenken an die im frühen Konzentrationslager von Börnicke bei Nauen Inhaftierten. Der Ortsbeirat machte ihm Rahmen der Gedenkveranstaltung am 88. Jahrestag der Lagereröffnung sehr deutlich, dass er die Erinnerungskultur rund um das Lager neu beleben will. Dabei erhält er viel Unterstützung.