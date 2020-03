Kostenloses Schülerticket wird Kreistagsthema

Havelland

Nachdem der Landtag den Antrag der Fraktion Die Linke zur Einführung eines kostenlosen Schülertickets für den Weg von zu Hause zur Schule und zurück ab dem Schuljahr 2021/2022 gescheitert ist, wollen diejenigen, die hierzu die Initiative ergriffen haben, noch nicht aufgeben.

Christian Görke, Landtagsabgeordneter der Partei Die Linke aus Rathenow bedauert die Entscheidung. „Letztlich haben die Fraktionen von SPD, CDU und Grünen gegen die Intentionen ihres eigenen Koalitionsvertrages gestimmt.“

Wie berichtet, will Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU) ein Gutachten zum Thema abwarten. Bislang gibt es in Brandenburg eine kostenlose Schülerbeförderung in acht Landkreisen und kreisfreien Städten.

Im Havelland hat die ablehnende Haltung Folgen: Eltern eines Abiturienten aus Premnitz, der das Gymnasium in Rathenow besucht, zahlen jährlich einen Anteil von 259,60 Euro für das Schülerticket.Die Eltern eines Schülers aus Nauen, der die gymnasiale Oberstufe der Rathenower Gesamtschule „Bruno-H.-Bürgel“ besucht, sind mit 365,20 Euro dabei.

Nun soll der Landkreis Havelland notfalls mit einem Kreistagsbeschluss nachziehen. Hier könne man das schneller bewegen, erklärte die Sprecherin der Kreistagsfraktion, Andrea Johlige, zu Jahresbeginn bei einem Ausblick auf die Politik der Linken im Kreistag.

Von Joachim Wilisch