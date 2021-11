Kreis kann Nachverfolgung bei Corona-Infizierten nicht mehr sicherstellen

Havelland

Kreissozialdezernent Wolfgang Gall hatte es bereits bei einer Sitzung des Sozialausschusses des Kreistages angedeutet. Das Gesundheitsamt kommt in der Kontaktnachverfolgung von mit Corona infizierten Personen nicht mehr hinterher.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun sollen sich Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden – so heißt es in der Verordnung – unverzüglich beim havelländischen Gesundheitsamt melden. Sie müssen – egal ob sie vollständig geimpft sind oder nicht – in häusliche Quarantäne begeben und zwar für 14 Tage.

Den Ort der Isolation dürfen die Personen nicht ohne Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen. Der zeitweise Aufenthalt in einem zum Isolationsort gehörenden Garten, einer Terrasse oder einem Balkon ist gestattet, wenn die infizierte Person alleine bleibt.

Verkürzung ausgeschlossen

Eine Verkürzung der Quarantänezeit durch weitere Tests ist ausgeschlossen. Zudem sind an Corona erkrankte Personen verpflichtet, ihre Kontaktpersonen über den Zeitpunkt des positiven Testergebnisses sowie über den Zeitpunkt des Auftretens von Symptomen der Erkrankung zu informieren.

Als Kontaktpersonen gelten entsprechend der Allgemeinverfügung Personen, die engen Kontakt mit einer infizierten Person bis zu zwei Tage vor deren Erkrankungsbeginn Kontakt hatten. Stichtag ist auch der Tag, an dem der positive Testnachweis vorliegt.

Kreisamtsärztin Anna Müller. Quelle: Uwe Hoffmann

Enge Kontaktpersonen sind: Leute, die einen direkten Kontakt von mehr als zehn Minuten und kleinerem Abstand als eineinhalb Meter hatten; Leute, die ein direkte Gespräch ohne Maske – unabhängig vom Abstand – geführt haben; Leute, die · Kontakte im direkten häuslichen Umfeld hatten; Leute, die mit Infizierten in einem Raum ohne ausreichende Lüftung zusammen waren.

Für diese Kontaktpersonen wird angeordnet, · Kontakte zu vermeiden, bei Kontakten eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und sich für zehn Tage ab dem Kontaktzeitpunkt mit der infizierten Person täglich mittels Antigen-Schelltest zu testen.

Zusätzliche Quarantäne

Enge Kontaktpersonen im direkten häuslichen Umfeld haben sich zusätzlich in häusliche Quarantäne zu begeben. Die Quarantäne endet für sie nach zehn Tagen, sofern die positiv getestete Person keine Corona-typischen Krankheitszeichen zeigt, die Selbsttests der engen Kontaktperson negativ sind und bei der engen Kontaktperson selbst auch keine Corona-typischen Krankheitszeichen aufgetreten sind.

Rasante Entwicklung

Kreisamtsärztin Anna Müller bittet um Verständnis: „Aufgrund der rasant steigenden Corona-Fallzahlen hat sich das Land Brandenburg entschieden, eine Priorisierung der Maßnahmen vorzunehmen.“ Infektionsketten können im Havelland in der aktuellen Lage nicht mehr erkannt und unterbrochen werden.

Im Corona-Testzentrum Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Vielmehr, so Anna Müller, gelte es nun, den Fokus auf den Schutz der besonders gefährdeten Gruppen zu legen. „Das sind in erster Linie ältere sowie kranke Menschen.“

Das Gesundheitsamt ermittelt nun nicht mehr alle Kontaktpersonen. „Wir konzentrieren uns auf die direkten Haushaltsmitglieder der infizierten Person. Für alle anderen Kontaktpersonen gelten die Maßgaben der Allgemeinverfügung.“

Unmut bei Lehrern

Großer Unmut herrscht derweil in der Lehrerschaft. Wer dort einen Test machen möchte, weil es Kontakte zu infizierten Kindern gab, hat offenbar keinen direkten Anspruch darauf, dass diese Tests vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. Zehn kostenlose Antigen-Schnelltests hintereinander sind in der neuen Allgemeinverfügung in so einem Fall für Lehrer mit Kontakt vorgeschrieben: der Frust bei den Betroffenen wächst.

In einem Elternbrief appelliert das Kreisgesundheitsamt an die Vernunft der Erwachsenen. Eltern sollen selbst private Kontakte meiden und auch bei ihren Kindern dafür sorgen: „Gehen sie mit ihren Kindern lieber in den Wald, als auf einen Jahrmarkt“, heißt es wörtlich in dem Schreiben.

Der Schulunterricht wird, wenn es irgendwie möglich ist, fortgesetzt. Quelle: dpa/Julian Stratenschulte

Der Schulunterricht werde, wenn es irgendwie möglich sei, fortgesetzt. Unter strengen Auflagen wie Maskenpflicht, Tests und der Abtrennung von Klassen, in denen infizierte Kinder sind.

Ausnahmen möglich

Im Ausnahmefall werde das Gesundheitsamt entscheiden, ob ganze Klassen oder noch mehr Kinder in Quarantäne geschickt werden, heißt es in dem Brief abschließend.

Von Joachim Wilisch