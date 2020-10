Kreis meldet 23 neue Coronafälle im Havelland

Havelland

Immer mehr Havelländer sind mit dem Corona-Virus infiziert. Am Donnerstag meldete der Landkreis Havelland 313 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Das waren 23 mehr als noch zwei Tage zuvor. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand am Donnerstag um 10 Uhr. 257 der Infizierten gelten inzwischen als genesen, sechs Havelländer sind an der Krankheit gestorben. Im Havelland leben etwa 160 000 Menschen.

Coronafälle

Potsdam

Potsdam-Mittelmark

Landkreis Barnim

Oberhavel

Cottbus und Prignitz sind Spitzenreiter

Die meisten brandenburgischensind in der Landeshauptstadtmit 816 gemeldet, gefolgt vonmit 721. Es folgen dermit 536 und der Landkreismit 476 gemeldeten Fällen.

Die meisten zuletzt gemeldeten Neuinfizierten gab es jedoch in Cottbus und in der Prignitz. Insgesamt werden für das Bundesland 5227 Covid-19-Fälle gerechnet. In Brandenburg gibt es drei Rechtsverordnungen mit Geboten und Verboten zur Bekämpfung der SARS-CoV-2/ Covid-19-Pandemie.

Von MAZ