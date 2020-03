Kreis plant weitere Elektroladesäulen

Havelland

Der Landkreis wird in den kommenden Monaten weitere Ladesäulen für Elektroautos errichten. Das kündigte Kreisumweltdezernent Henning Kellner an. Wie berichtet ist vor einiger Zeit vor der Dienststelle der Kreisverwaltung in Nauen eine Ladesäule ans Netz gegangen. Nunmehr sei geplant, eine weitere in Ribbeck und Friesack zu installieren. Das sagte der Dezernent bei einer Sitzung des Kreistagsausschusses für Landwirtschaft und Umwelt.

Nicht wirtschaftlich

Zu den Ladesäulen gehören auch Elektromobile. Fünf hat die Kreisverwaltung derzeit im Bestand. „Es sollen aber noch mehr werden“, so die Leiterin der Umweltbehörde, Christine Fliegner. So sei die Anschaffung weiterer Elektroautos für den Landkreis ausgeschrieben worden. Allerdings mahnte Kreisumweltdezernent Henning Kellner: „Die Elektro-Autos sind umweltfreundlich aber keineswegs wirtschaftlich für den Kreis.“ Für ein bestimmtes Elektromodell seien die Kosten, wenn man alle Faktoren einberechne, doppelt so hoch wie bei einem Benziner- oder Dieselwagen.

Ladesäulen gehören zur Infrastruktur. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Elektromobilität und die Ladesäuleninfrastruktur sind wichtiger Bestandteil eines Berichtes, der im Zuge der Umsetzung des havelländischen Klimaschutzkonzeptes geschrieben wurde. Christine Fliegner berichtete den Mitgliedern des Kreistagsausschusses für Umwelt von neuen Kontrollen, um Umweltprojekte besser im Auge behalten zu können. Dazu gibt es im zweiten Halbjahr ein Arbeitstreffen, bei dem herausgestellt wird, wie bestimmte Umweltschutzmaßnahmen greifen.

Ein Warteliste

Darüber hinaus erinnerte Fliegner an die Kampagne, bei der Energieberatungsgutscheine kostenlos verteilt wurden. Insgesamt waren es 50, sie sind alle vergeben. „Das war so erfolgreich, dass wir über eine Neuauflage nachdenken“, sagte Christine Fliegner. Am Ende habe es sogar eine Warteliste gegeben.

Ziele vermittelt

Das Ziel, die Klimaschutzkonzepte des Kreises bekannt zu machen, werde mit Vorträgen verfolgt. So seien Vertreter der Umweltbehörde aus Einladung der Wirtschaftsjunioren mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammengekommen. Hier habe man über die Klimaschutzprojekte des Kreises gesprochen.

Bei einer Preisverleihung zum Energiesparwettbewerb vor einigen Jahren. Der Wettbewerb geht weiter. Quelle: Norbert Stein

Der Energiesparwettbewerb an Schulen werde auch in diesem Jahr neu aufgelegt. Allerdings werde der Kreis das nunmehr in Eigenregie veranstalten.

Stellenbesetzung ist schwierig

Die größte Schwierigkeit bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes – die Mitglieder des Ausschusses lassen sich hierzu regelmäßig Bericht erstatten – ergibt sich aus der Besetzung der Sachbearbeiterstellen. Es gebe eine Vollzeitstelle und befristete Stellen. Die Schwierigkeit sei, dass sich viele Mitarbeiter, die in dem Bereich eingestellt werden, wieder verabschieden, sobald sie eine feste Stelle anderswo in Aussicht haben.

Reibungsverluste

Wie Henning Kellner erläuterte, sei es daher nur schwer möglich, kontinuierlich zu arbeiten. Zu oft müssen neue Leute eingearbeitet werden. Dadurch ergeben sich in der Verwaltung immer wieder Reibungsverluste

Von Joachim Wilisch