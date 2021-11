Kreis will Elternanteil beim Schülerticket beibehalten

Der Antrag von drei Kreistagsfraktionen, die Eltern von ihrem Kostenanteil an der Schülerbeförderung zu befreien, stößt in der Verwaltung nicht auf Gegenliebe. Das werde zu teuer, sagt die Finanzbeigeordnete Elke Nermerich und beziffert einen Betrag in Millionenhöhe.