Havelland

Überall auf der Welt schauen Landwirte gern bei ihren Berufskolleginnen und -kollegen vorbei, um sich über ganz verschiedene Fachthemen auszutauschen. Das ist bei den Havelländern nicht anders, wie Johannes Funke, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes verrät. „Das ist im Grunde das Erfolgsgeheimnis des Havelländischen Bauernverbandes“, ergänzt er schmunzelnd und ergänzt: „Seit 25 Jahren bietet unser Verband den Mitgliedern selbstorganisierte Studienfahrten ins Ausland an“.

Kreisbauernverband Havelland führt seit 25 Jahren Studienfahrten durch

Viele Jahre lang ging es in die USA, seit 2015 führen diese Reisen ausschließlich nach Europa. „Es gab lediglich zwei Unterbrechungen, eine durch eine Tierseuche in den 2000er-Jahren und letztes Jahr aufgrund der Coronapandemie“, sagt Funke. Vor wenigen Tagen nun brachen 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Irland auf, unter ihnen der Havelländer Landwirtschaftsdezernent Michael Koch (CDU). Es war die erste Reise des Verbandes in das nordeuropäische Land.

Vor allem der Austausch mit den irischen Kollegen vor Ort war für die Landwirte und Landwirtinnen aus dem Havelland Ziel der Reise. Quelle: Privat

Die Fahrt sei aufgrund der Pandemie-Situation nicht einfach zu organisieren gewesen, so Funke. „Dank des großen Engagements der Firma Schröder-Reisen aus Segeletz in Ostprignitz-Ruppin und die konsequente Anwendung der 2G-Regel ist es dann aber doch gelungen.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Irland als Reiseziel der Havelländer Landwirte verfüge aufgrund seiner klimatisch günstigen Lage über gleich mehrere Besonderheiten. So ist die Haltung von Milchrindern, Fleischrindern und Schafen dort fast ganzjährig als Freilandhaltung möglich, was zu enormen Vorteilen bei den Produktionskosten führt. Die Futtergrundlage kommt zu einem hohen Anteil aus dem reichlich vorhandenen Grasland, das von unzähligen Kilometern Hecken umgeben ist, woraus das typisch irische Landschaftsbild entsteht.

Nicht nur jede Menge Kühe, sondern auch die Schafzucht in Irland interessierte die Havelländer. Quelle: Johannes Funke/Privat

„Zu den Höhepunkten der Studienfahrt zählten die Gespräche bei der ’Irish Cooperative Organization Society’, der landwirtschaftlichen Genossenschaftsorganisation in Dublin und auf der ,Rockwell Farm Dairy’, einem Milchviehbetrieb im Süden der Insel“, berichtet Johannes Funke, der den Kreisbauernverband seit 2015 führt. Was den Havelländern auffiel: Die Beziehung zu Nordirland und die Folgen des Brexit stellten sich vor Ort wesentlich entspannter dar als erwartet. Der Hauptgrund dafür sei die „Grüne Grenze“ zwischen Irland und Nordirland, Waren und Personenverkehr seien fast unbeschränkt möglich.

Die Studienfahrtgruppe Havelland in Irland. Quelle: Johannes Funke/Privat

Mit vielen positiven Eindrücken machten sich die Havelländer schließlich nach vier Tagen wieder auf den Weg in die Heimat.

Von Nadine Bieneck