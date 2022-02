Kreisbrandmeister Lothar Schneider zieht Bilanz zu Zeynep im Havelland

Havelland

Kreisbrandmeister Lothar Schneider kann sich erinnern, dass er als Jugendlicher schon mal einen Sturm wie Zeynep erlebt hat. „Was anders war, als sonst, war das intensive Einsatzgeschehen“, sagte Schneider bei einem Bilanzgespräch am Sonntag.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schneider, bei dem normal alle Einsätze auflaufen, hatte selbst alle Hände voll zu tun. Zu Samstagmittag befand auch er sich noch im Einsatz. Insgesamt habe es im Landkreis Havelland seit Donnerstag 6.45 Uhr bis Sonntagmittag 500 Einsätze im Zusammenhang mit den Stürmen gegeben, resümierte Schneider am Sonntag.

Zwei Häuser fast abgedeckt

„Es gab Bereiche, da hatten die Wehren viel mit umgefallenen Bäumen und Ästen zu tun. Die Feuerwehr Rathenow musste aber auch Dächer sichern. Zwei Häuser in Rathenow wurden fast abgedeckt.“ In Friesack fiel ein Baum vor einen Zug, die Passagiere mussten mit einem Taxi nach Hause gebracht werden.

Kreisbrandmeister Lothar Schneider. Quelle: Joachim Wilisch

Besonders schlimm sehe es auch in den Wäldern aus, so Schneider. „Auf die Forstbehörden und die Waldbesitzer kommt viel Arbeit zu. Die Feuerwehren müssen noch Einsätze abarbeiten, die als nachrangig eingestuft waren.“

Lesen Sie auch Sonntagupdate zu Orkan Zeynep: Feuerwehren in und um Rathenow im Dauereinsatz – 500 mal Alarm im Havelland

Schneider erklärte noch einmal, was es mit dem Ausnahmezustand am Freitagabend auf sich hatte. „Das bedeutete, dass die Leitstelle die eingehenden Notrufe nicht mehr in angemessener Zeit direkt weitergeben konnte. Darum wurden in allen Gemeinden Befehlsstände eingerichtet, wo die Benachrichtigungen der Leitstelle per E-Mail ankamen. Die Befehlsstände haben dann die Wehren losgeschickt.“

In Rathenow kenterte ein Boot. Quelle: Kay Harzamnn

Schneider bedankte sich bei den Feuerwehren für die Einsatzbereitschaft. Das sei eine „großartige Leistung“. Sein Dank gilt auch der Rettungsleitstelle, wo über 1500 Sturmeinsätze koordiniert wurden.

Der Dank

Am Sonntag tickerten auch der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Rathenow, Jörg Zietemann und der Bürgermeister der Gemeinde Milower Land, Felix Menzel. Sie bedankten sich bei den Wehren für den unermüdlichen Einsatz.

Als ob Zeynep nicht genug Schaden angerichtet hätte. Die Wehren waren ab Sonntagabend wieder in Bereitschaft – Meteorologen hatten wieder stürmisches Wetter angekündigt. Es gab nur eine kurze Ruhepause für die Wehren.

Von Joachim Wilisch