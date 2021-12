Kreistag Havelland beschließt Alleen-Pilotprojekt

Havelland

Der Kreistag hat bei seiner Dezembersitzung einen Beschluss gefasst, der ein Signal zum verbesserten Schutz von Alleen an Kreisstraßen setzen soll.

Mit einem Pilotprojekt werden in einer ausgewählten Baumallee des Landkreises Lückenbepflanzungen vorgenommen. Dafür soll der Kreis 50 000 Euro aus dem Haushalt 2022 bereit stellen.

Dem Beschluss war eine ausführliche Diskussion im Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt und im Ausschuss für Kreisentwicklung voraus gegangen. Letzteres Gremium ist zuständig, die die Kreisstraßen und deren Alleen im Arbeitsbereich des Kreisstraßenbauhofes liegen.

Bevorzugt neu angelegt

Aktuell werden bevorzugt neue Baumalleen angelegt, erläuterte noch einmal die Vorsitzende der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Antje Töpfer. Die Lückenbepflanzung sei laut Aussage der Kreisverwaltung aufwendiger, da die Anpflanzpflege einzelner junger Bäume weitere Wege und damit mehr Personal- und Zeitaufwand bedeuten.

Diese Antwort stellt die Bündnisgrünen aber nicht zufrieden. „Werden Bäume aus Alleen gefällt und die entstandenen Lücken nicht geschlossen, wird der Alleenbestand geschwächt. Das entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben.“

Große und alte Alleen im Land Brandenburg sind zu schützen. Quelle: Patrick Pleul

Grundsätzlich sind in Brandenburg Alleen im Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetz geschützt. Die Vorschrift ist eindeutig formuliert. „Sie dürfen nicht beseitigt, zerstört, beschädigt oder sonst erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden“, so Antje Töpfer.

Unter dieses Verbot fallen unter anderem Baumfällungen, Bauprojekte und sogar Baumschnittmaßnahmen. Wenn ein Baum aus einer Allee gefällt werde, dann seien Ersatzpflanzungen vorgeschrieben. „Alleen sind zu erhalten. Darum ist eine Nachpflanzung in die Lücken essenziell“, so Antje Töpfer.

Das steht im Erlass

Zum Gesetz gibt es im Land Brandenburg einen so genannten Alleenerlass. Darin heißt es zusammengefasst: „Werden aus Alleen, die hinsichtlich ihrer Gesamtstruktur vital sind und eine gesicherte Lebenserwartung von mehreren Jahrzehnten haben, einzelne Bäume wegen natürlichen Abgangs oder aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht entfernt, werden diese in der betreffenden Allee in vorhandene Baumlücken nachgepflanzt, sofern das sinnvoll ist.“

Nicht genug Ressourcen

In der Debatte hatte das Kreisstraßenbauamt deutlich gemacht, dass mit dem Personal und den Finanzen die Lückenbepflanzung nicht möglich ist. Kreisbaudezernent Hansjörg Bohm hatte allerdings einen Kompromiss vorgeschlagen. „Wir wollen die Alleen auch erhalten“, machte er in der Diskussion des Fachausschusses für Landwirtschaft und Umwelt klar.

Darum soll nun im Rahmen eines Pilotprojektes eine Allee mit besonders vielen Lücken gefunden werden. „Diese können wir mit Hilfe externer Dienstleister bepflanzen.“ Ziel dieses Pilotprojektes sei, Erfahrungen zu sammeln, um die Lückenbepflanzung im Landkreis zukünftig zu verstetigen. „Damit würden wir dann auf lange Sicht auch wieder unserer gesetzlichen Pflicht als Baulastträger nachkommen.“

Baudezernent Hansjörg Bohm. Quelle: Joachim Wilisch

Die 50 000 Euro für das Pilotprojekt sollen aus dem Budget des Gebäude- und Immobilienmanagements genommen werden.

Derzeit befinden sich die Experten aus dem Baudezernat des Kreises auf der Suche nach einer passenden Allee, die genügend Lücken aufweist. Zusätzlich müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein. Immer wieder müssen Alleenbäume an Kreisstraßen vor allem deshalb weichen, weil sich die Vorgaben zur Straßenbreite geändert haben.

Weitere Vorgaben

Dazu kommt, dass Alleenbäume in einem gewissen Abstand zu der Straße stehen müssen. Weil das dann sehr oft bereits Flächen sind, die zu Privatgrundstücken gehören, ist das Nachpflanzen nicht mehr ohne weitere Verhandlungen möglich.

Ausgangspunkt für den Beschluss war eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu den Alleen an Kreisstraßen. Sie hatten um die Zahl der gefällten Bäume und um die Zahl der nachgepflanzten Bäume gebeten. Für die vergangenen fünf Jahre konstatierten die Bündnisgrünen, nachdem sie die Antwort erhalten hatten, ein hohes Defizit bei den Nachpflanzungen.

Antje Töpfer von der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Quelle: Uwe Hoffmann

Das hatte die Kreisverwaltung dann in einem nächsten Schritt in anderen Dimensionen dargestellt, indem längere Zeiträume berücksichtigt wurden. In diesem Vergleich übersteigt die Zahl der Nachpflanzungen sogar die Zahl der Baumfällungen.

Weitere Nachfrage

Eine weitere Anfrage dazu gab es auch von der Kreistagsfraktion Die Linke/DiePartei. Hier wurde auch noch einmal genau gefragt, ob der Kreis mit seinem Verhalten bei Fällungen und Nachpflanzungen gegen das Gesetz verstoßen hat. Da es mehr Nachpflanzungen als Fällungen gebe, liege dieser Rechtsbruch nicht vor, heißt es in der Antwort.

Von Joachim Wilisch