Kreistag Havelland beschließt Mindestleerung für Restmüll

Havelland

Der Kreistag hat am Montag die Änderung der Müllgebührensatzung beschlossen. Das beinhaltet im Wesentlichen eine Höhere Müllgebühr von fünf Euro im Jahr.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Gebühr ist für jedes Haushaltsmitglied fällig. Die derzeitig gültigen Gebühren werden im Jahr 2022 nicht mehr auskömmlich sein. Grund dafür ist zum Beispiel die Steigerung der Entsorgungskosten für Sperrmüll, bedingt auch durch die Corona-Situation und einer damit einhergehenden verstärkten Anlieferung auf den Wertstoffhöfen.

Weitere Preissteigerungen ergeben sich durch die Entsorgung aussortierter Abfälle in externen Anlagen, die Deponierung des Rotteproduktes aus der mechanisch-biologischen Behandlung von Abfällen, dem Ausbau der rechtlich vorgeschriebenen Bioabfallsammlung sowie der Sammlung und Beseitigung herrenloser Abfälle. Somit kommt es zu einer Erhöhung der Basisgebühr in Höhe von rund fünf Euro pro Person und Jahr.

Umweltdezernent Michael Koch. Quelle: Joachim Wilisch

Zudem gibt es mit der neuen Müllsatzung eine Mindestleerung. Wie Kreisumweltdezernent Michael Koch bereits im Vorfeld ausgeführt hatte, gibt es dafür mehrere Gründe.

Im Durchschnitt fallen pro Einwohner im Havelland rund 723 Liter Restmüll an - und bei einem sehr großen Anteil der Haushalte wird die volle Restmülltonne regelmäßig zur Leerung durch die Havelländische Abfallwirtschaft bereit gestellt. Dennoch gibt es in Haushalten des Kreises rund 7500 Restmülltonnen, die noch nie geleert wurden.

Nun die Mindestleerung

Weil sich die Kreistagsabgeordneten für die Einführung der Gelben Tonne – bei gleichzeitiger Abschaffung der Gelben Säcke – entschieden hatten, fordert das Duale System, das die Gelben Tonnen leert – nun die Mindestleerung.

Denn im Bundesdurchschnitt fallen pro Bürger 28 Kilo Leichtverpackungen in der Gelben Tonne an. Im Havelland sind es aber 45 Kilogramm. Darum vermutet Kreisumweltdezernent Koch so genannte Fehlwürfe- das bedeutet, in der Gelben Tonne landet auch Bio- oder Restmüll.

Wilde Müllkippe im Wald. Quelle: Sigrid Schumacher

Das Duale System besteht auf der Mindestleerung und der Kreis hat sich auf 240 Liter festgelegt. Das sind zwei große oder vier kleine Tonnen im Jahr.

Einen zweiten Erziehungseffekt soll die Mindestleerung ebenfalls haben. Nach wie vor entsorgen die Bewohner in Städten ihren Restmüll in den Papierkörben am Straßenrand. Dazu komme, dass in den vergangenen Monaten viele illegale Deponien mit Rest- und Sperrmüll oder Bauschutt im Wald gefunden wurden. Die Entsorgung dieses illegal abgelagerten Mülls sei für den Landkreis eine teure Angelegenheit.

Protest im Vorfeld

Während der Diskussion in den Ausschüssen meldeten sich in der Redaktion viele Havelländer, die erklärten, dass sie bei strikter Mülltrennung, was von umweltbewussten Menschen zu erwarten sei, weniger als vier Restmülltonnen im Jahr anfallen.

Damit verlässt der Landkreis Havelland nun die Gruppe der wenigen Landkreise, in denen es noch keine Mindestleerung für Restmüll gibt. Der Landkreis gehe davon aus, dass über 90 Prozent der Haushalte von der Neuregelung zur Entleerungsgebühr nicht betroffen sind.

Von Joachim Wilisch