Kreistag Havelland bestellt Kellner-Nachfolge am 22. März

Rathenow

Ein bisschen Wehmut und ein leises Servus. Angebracht ist das schon. Mit Henning Kellner geht einer Beigeordneter der „alten Garde“ von Bord. Mit Gründung des Landkreises Havelland waren ab Sommer 1994 Heinz Grandt (Ordnung/Sicherheit/Umwelt), Angelika Krüger-Leißner (Soziales, Jugend, Gesundheit), Jürgen Goulbier (Bauen, Bauordnung) und eben Henning Kellner im Amt. Für die Finanzen war Jörg Grigoleit zuständig.

Früher mit der Zählgemeinschaft

Am 22. März soll der Kreistag nun den neuen Dezernenten und Beigeordneten wählen. So lange im Kreis eine Zählgemeinschaft den Landrat unterstützte, waren die Dezernenten- und Beigeordnetenpositionen auch immer Verhandlungsmasse – zumindest, wenn eine Neu- oder Wiederwahl anstand. Als SPD und CDU die große Zählgemeinschaft begründeten, war Wolfgang Gall (CDU) die erste Wahl als Sozialdezernent. Als Landrat Roger Lewandowski (CDU) vom Kreistag gewählt wurde – die Volkswahl war in zwei Wahlgängen gescheitert – bekam Elke Nermerich (SPD) den Zugriff auf das Amt der Ersten Beigeordneten.

Egal, welche politische Konstellation gerade den Landrat unterstützte – einer war immer dabei: Baudezernent Jürgen Goulbier. Er ist inzwischen ebenfalls im Ruhestand und hielt in der Dezernenten-Riege die FDP-Fahne.

Baudezernent Jürgen Goulbier ging 2018 in den Ruhestand. Quelle: Joachim Wilisch

Diese Art der Postenverteilung war den Kreistagsabgeordneten der Partei Die Linke oder von Bündnis 90/Die Grünen fremd. Bei der Wahl von Dezernenten kamen aus der Ecke Nein-Stimmen oder Enthaltungen.

Diesmal gibt es keine Zählgemeinschaft und im Kreistag arbeiten inzwischen Gruppen zusammen, denen man das vor drei Jahren noch nicht zugetraut hätte. Linke und Christdemokraten reden zum Beispiel vertrauensvoll miteinander, wenn auch nicht über alles. Und ein ehemaliger Kreistagsabgeordneter beschreibt es so: „Diesem Landrat will keiner böse sein.“ Nachdem die Stelle für Henning Kellners Nachfolge ausgeschrieben war, hat es Bewerbungen gegeben. die der Landrat sich genau angeschaut hat. Es ist nicht zu erwarten, dass er ein Überraschungsei aus seiner Hand zaubert. Mit den Fraktionen wird er sprechen.

Henning Kellner hat sich schon verabschiedet. Quelle: Andreas Kaatz

Ansonsten ist das Vorgehen klar. Der Landrat hat alleine das Vorschlagsrecht. Bekommt die Kandidatin oder der Kandidat keine Mehrheit, dann muss der Landrat einen neuen Vorschlag unterbreiten.

Breites Aufgabenfeld

Wer immer Henning Kellner nachfolgt: Das Aufgabengebiet ist umfangreich. Umwelt mit Müll, Abfallbehandlungsanlage und HAW sowie Landwirtschaft und Sicherheitsfragen mit Feuerwehr, Rettungsdienst, Kreisveterinäramt und weiteren Bereichen.

Es ist kein Job für Feiglinge – wer mehr wissen will, kann Henning Kellner fragen – der hat viel zu erzählen..

Von Joachim Wilisch