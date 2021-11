Kreistag Havelland soll Weg zu Livestream ebnen

Havelland

Zu seiner Sitzung am 6. Dezember läutet der Landkreis Havelland einen großen Schritt in die digitale Zukunft ein.

Bis der Landkreis Havelland mit Bürgerinnen und Bürgern auf Facebook, Twitter und Instagram in Kontakt treten wird, vergeht aller Wahrscheinlichkeit nach noch etwas Zeit.

In der Kreisverwaltung kümmert sich mittlerweile Norman Giese um das Thema digitale Kommunikation. Später soll sich ein Social-Media-Beauftragter um das Bespielen von Facebook, Twitter und Co. kümmern. 2020 Jahr gab es zur Kreistagssitzung im Juni einen Antrag, diese Stelle einzurichten.

Mehr Personal

Inwieweit Gieses Aufgabenfeld die Arbeit des Social-Media-Beauftragten beinhalten wird, ist noch zu klären. Auf jeden Fall wird mit der Intensivierung der Aktivitäten auf den Social-Media-Kanälen Personal gebraucht.

Drei Stufen

Die Kreisverwaltung hat ein Drei-Stufen-Modell erarbeitet. Mit der Änderung der Geschäftsordnung wird nun die erste Stufe genommen. Zunächst soll in Filmen auf dem Kanal YouTube über die Arbeit des Kreises berichtet werden, dazu können auch besondere Ereignisse zählen.

Norman Giese ist Referent für digitale Kommunikation. Quelle: Christin Schmidt

Und auf der Internetseite des Landkreises sollen die Kreistagssitzungen im Livestream gesendet werden. „Die Sitzungen können gestreamt aber nicht heruntergeladen werden“, heißt es dazu in der Vorlage für die Kreistagsabgeordneten. Die Kameras erfassen den Raum in Totalansicht, das Rednerpult und das Präsidium.

Der Ton kommt von den fest installierten Mikrofonen. Wenn sich Einwohner oder Sachverständige zu Wort melden, müssen sie vorher ihr Einverständnis zur Ton- und Bildaufzeichnung geben. Ausdrücklich wird darauf verwiesen, dass Ton- und Bildaufzeichnungen aus einer Kreistagssitzung auch auf Social Media Kanälen zu sehen sind.

Die zweite Stufe

In Phase zwei plant der Landkreis die Einbindung von Xing oder einem anderen Netzwerk, welches sich auf die Verknüpfung von geschäftlichen Kontakten spezialisiert hat. In der dritten und letzten Phase geht es dann um die rechtskonforme Nutzung von Facebook und Instagram.

Konzept liegt vor

Inzwischen liegt ein Konzept zur Einführung eines Livestreams vor. Ein Dienstleister soll den Livestream und die Übertragungen sicherstellen. Bevor die Liveübertragung einer Kreistagssitzung startet, müssen alle Anwesenden über die Art und den Umfang der Liveübertragung hingewiesen werden. Auch hier seien Persönlichkeitsrechte und der Datenschutz unbedingt zu beachten.

Befürwortet den neuen Weg: Landrat Roger Lewandowski (CDU) Quelle: Nadine Bieneck

Die Geschäftsordnung wird noch in weiteren Details geändert. So wird es in Zukunft Journalisten möglich sein, Foto- und Filmaufnahmen ohne die einstimmige Zustimmung des Kreistages anzufertigen. Ein Kreistagsabgeordneter der AFD hatte die Altregelung ausgenutzt, um Fotos aus einer Kreistagssitzung zu verhindern.

Starttermin noch offen

Wann die erste Übertragung einer Kreistagssitzungen tatsächlich ansteht ist noch offen. Dann müssten Interessierte aus Rathenow nicht mehr bis nach Paaren im Glien ins MAFZ fahren oder Bürger aus dem Osthavelland nach Rathenow.

Von Joachim Wilisch