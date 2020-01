Kreistag stimmt Rettungsplan zu

Havelland

Kreisordnungsdezernent Henning Kellner schätzt, dass die Quote, in der die Hilfefrist eingehalten wird, im Jahr 2020 bei 87 Prozent liegen wird. „Mehr geht zurzeit nicht.“ Im Rettungsdienstbereichsplan, sprechen die Autoren von „erwarteten Hilfefristüberschreitungen“.

Eis und Regen

Kellner kann viele Gründe nennen, warum die Fristen so schwer einzuhalten sind: Baustellen spielen im Landkreis Havelland fast in jedem Jahr eine bedeutende Rolle. Die Rettungswagen müssen Umwege fahren und kommen deshalb später an. Das seien Ursachen, die man nicht beeinflussen kann. Dazu kommt das Wetter – Eis, Schnee und Starkregen sind objektive Gründe für die Hilfefristüberschreitung.

Das Problem mit der Grenze

Die Kreisgrenzen Richtung Berlin, Sachsen-Anhalt und in die Prignitz sind, so der havelländische Ordnungsdezernent, weitere Hürden. So werden Rettungswagen aus Rathenow schon mal zu einem Einsatz nach Schollene oder Klietz gerufen. Dann fehlt möglicherweise im Havelland ein Fahrzeug. Wenn ein Rettungswagen gerufen wird, ergeben sich oft lange Gesprächszeiten zwischen Rettungsdienst und Leitstelle. Nicht immer sind die Angaben richtig.

Früher Klassenprimus

Besonders dramatisch ist das Thema Kreisgrenze bei kleinen Wachen. Muss das Rhinower Fahrzeug Richtung Wusterhausen in die Prignitz, würde für einen Notfall in Rhinow ein Fahrzeug aus Friesack oder Rathenow beordert. In den kommenden Monaten prüft die Kreisverwaltung zahlreiche Optionen, um bei der Hilfefrist besser zu werden. Daran hat man im Havelland schon deshalb großes Interesse, weil man mal landesweit ein Klassenprimus war.

Rote Linien

Mit Sicherheit benötige man im Landkreis an mehreren Stellen zusätzliche Fahrzeuge. Dazu kommt die neue Ausbildung im Sanitäts- und Rettungswesen. Das binde ebenso Kräfte. Aus anderen Landkreisen ist bekannt, dass hier Rettungswachen ganz geschlossen wurden, weil aufgrund von Fortbildungskursen für die Besatzungen nicht mehr rund um die Uhr eine Besetzung vorgehalten werden konnte. Das wird es im Havelland nicht geben.

Henning Kellner hat ein Ziel. Wenn der Kreis es schafft, die Touren über die Kreisgrenzen zu reduzieren, dann könnte die Hilfefrist bei 93 Prozent aller Fahrten gehalten werden. Das wiederum wäre nicht schlecht.

Von Joachim Wilisch