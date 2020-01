Kreistag vergibt Aufträge zum Breitbandausbau

Rathenow

In Falkensee, Schönwalde-Glien und Dallgow-Döberitz wird die Deutsche Telekom den Ausbau bewältigen. Ebenso in Rathenow, Premnitz und Milower Land. Die Telekom wird zudem in Nauen, Brieselang, Wustermark und Ketzin zum Zuge kommen. Nur in den Ämtern Friesack, Nennhausen und Rhinow ist mit der e-discom Telekommunikations GmbH ein anderer Bieter dabei.

EU-weit ausgeschrieben

Drei Jahre, nachdem der damals noch amtierende Verkehrsminister Alexander Dobrindt die Förderbescheide ins Havelland brachte, kann es nun endlich losgehen. Wie die Verwaltung am Montag bei der Sondersitzung wissen ließ, habe es eine EU-weite Ausschreibung gegeben. Dabei habe man sich entschlossen vier Projektgebiete zu benennen.

Rund 55 Millionen Euro

In der 36. Kalenderwoche des Jahres 2019 kamen die endgültigen Förderbescheide. Da es noch einmal an den Voraussetzungen Änderungen gab, dauerte das Verfahren bis zur endgültigen Ausgabe der Förderbescheide länger. Die vier Projektgebiete, die sich die Telekom und e-discom teilen, decken den gesamten Landkreis ab und umfassen nun ein aktualisiertes Investitionsvolumen von 55,2 Millionen Euro. Der Eigenanteil des Kreises wird mit 5,52 Millionen Euro beziffert. Im Haushalt für das Jahr 2020 wurden die Summen bereits eingestellt.

Bis zum Jahr 2024

Je nachdem, wie das Geld benötigt wird, kann es auch in den Folgejahren 2021 bis 2023 abgerufen werden. Im Jahr 2024 soll der Ausbau abgeschlossen sein. Für Landrat Roger Lewandowski ist der Ausbau der Breitbandinfrastruktur mit dem Ziel einer flächendeckenden und gleichermaßen guten Versorgung von zentraler Bedeutung für den Kreis.

Bessere Bedingungen

Es gehe nicht nur darum, Lebensbedingungen zu verbessern, sondern auch darum die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Landkreis sicherzustellen – insbesondere auch bei den Unternehmen, die nicht in Städten, sondern in kleineren Orten angesiedelt sind.

Regelmäßige Information

Wie bei der Kreistagssitzung deutlich wurde, sei das Ziel, dass nach dem Abschluss des Ausbaus grundsätzlich alle Gewerbe- und Industrieflächen versorgt sind, ebenso alle Bildungseinrichtungen. Dazu kommen dann noch Ausbaugebiete, in denen Hausanschlüsse gelegt werden, weil diese Gebiete bisher als unterversorgt gelten. Wie der Ausbaustand in den kommenden Monaten ist, das erfahren die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses regelmäßig. Landrat Roger Lewandowski sagte auf Anregung von Andrea Johlige (Linke) zu, darüber zu informieren.

