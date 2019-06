Premnitz

In Sachen Kunst und Kultur hat das Westhavelland jede Menge zu bieten. Gleich mehrere Dörfer sind wahre Publikumsmagneten. Ob die Biennale Land(schafft)Kunst in Neuwerder, die Ausstellungen in der Kunsthalle in Bahnitz oder Veranstaltungen in der Villa am See in Premnitz.

Die Angebote werden durchaus angenommen, aber die Arbeit der Kulturschaffenden wird insgesamt noch nicht so wahrgenommen, wie sie es sich die Akteure wünschen.

„Ich werbe ständig für Veranstaltungen in anderen Orten der Region und stelle fest, dass viele noch immer nicht Einrichtungen wie die Villa am See kennen“, erzählt Ulrike Hogrebe, Initiatorin von Land(schafft)Kunst.

Ein Verein bringt vier Kunststätten zusammen

Um das zu ändern und Kräfte zu bündeln hat sie nun gemeinsam mit ihrem Partner Wolfgang Nitsche und fünf weiteren Mitstreitern den Kunstverein im Havelland gegründet. Dieser bringt die Kunsthalle Bahnitz, die Villa am See in Premnitz, das Atelierhaus in Neuwerder und das Atelier Havelblick in Strodehne zusammen.

„Jeder von uns hat seine Netzwerke und Kreise. Diese wollen wir gemeinsam nutzen und daraus etwas schaffen, von dem am Ende alle profitieren. Zudem haben wir uns vorgenommen, uns jedes Jahr gemeinsam einem Thema zu stellen“, erklärt Stefan Behrens von der Villa am See. Er und seine Frau Ulrike gehören ebenfalls zu den sieben Gründungsmitgliedern.

Die Vielfältigkeit und die unterschiedlichen Positionen der einzelnen Häuser sollen dabei nicht verloren gehen. Jeder bleibt eigenständig. „Wir wollen vielmehr versuchen über bestimmte thematische Aspekte eine Verbindung zu schaffen, um damit eine Wertigkeit zu erzielen, die wir allein nicht erreichen würden. Jeder schätzt die Arbeit des anderen und keiner will dominieren“, betont Behrens.

Bis Jahresende 100 Mitglieder

„Es ist ein Zusammenschluss um sich gegenseitig zu fördern und stärker wahrgenommen zu werden“, ergänzt Bodo Rau vom Kunstverein Bahnitz. Auch er gehört zu den Gründungsmitglieder, genau wie Gabriele Konsor und Roland Eckelt vom Atelier Havelblick.

Annette und Gerhardt Göschel vom Kunsthof Galm haben signalisiert, dass sie auch mitmachen wollen. Und es könnten bald noch mehr werden. „Der Verein ist offen für Künstler und Kulturschaffende. Wir freuen uns über Gleichgesinnte, die einen gewissen Anspruch haben und werben um Mitglieder die an Kunst und Kultur Interesse haben“, betont Stefan Behrens.

Er geht davon aus, dass bis Ende des Jahres bereits einhundert Mitstreiter und mehr dabei sind. 50 Euro kostet der Mitgliedsbeitrag pro Jahr, der auch verschiedene Vergünstigungen beinhaltet.

2020 steht das Thema „Idylle.“ im Fokus

Das erste gemeinsame Projekt ist für 2020 geplant. Ideen dazu haben die Mitglieder bereits zusammengetragen. Sie planen vom 15. Juni bis 15. Juli 2020 Veranstaltungen an allen Standorten zum Thema Idylle. „Es geht ums Angekommensein und die Frage: Wer bin ich eigentlich? Bin ich Havelläner oder als was fühle ich mich“, erklärt Stefan Behrens.

Jedes Haus setzt sich auf seine Art mit dem Thema auseinander und zeigt andere Arbeiten. „Wir wollen den Unterschied leben und in einem hochkarätigen Rahmen etwas anbieten, was einem einzelnen von uns sonst kaum möglich ist“, betont Behrens.

Dabei ist es den Vereinsmitgliedern wichtig, dass sie in erster Linie etwas für die Menschen vor Ort bieten. „Schließlich sind die Havelländer das, was diese Landschaft ausmacht. Deshalb ist es essenziell sie auch in Projekte einzubinden“, betont Bodo Rau.

Kunstverein soll als langfristige Lösung dienen

Dass das möglich ist, haben er uns seine Mitstreiter bereits mehrfach erfolgreich bewiesen. Ob in Neuwerder, wo ein ganzes Dorf mit anpackt, um die Biennale zu organisieren oder in Bahnitz, wo Künstler und Bürger gemeinsam die Geschichte des Ortes aufarbeiten.

Der Kunstverein soll eine langfristige Lösung sein, um die Arbeit zu koordinieren, ohne sie zu reglementieren. Die Gründer sind sich einig, dass das Havelland eine geistig sehr lebendige Region ist, die bisher noch nicht richtig wahrgenommen wird. Das wollen sie ändern.

Von Christin Schmidt