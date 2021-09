Kulturstiftung Havelland holt Superstar in die Kulturpreis-Jury

Havelland

So einen hochkarätigen Juror in der Jury für den havelländischen Kulturpreis zu haben, das hatten auch Bruno Kämmerling, Geschäftsführer der Kulturstiftung Havelland und Landrat Roger Lewandowski nicht erwartet.

Professor Justus Frantz, Gründer des Schleswig-Holstein Musik Festivals, wird den Jury-Vorsitz bei der Vergabe des diesjährigen Kulturpreises der Kulturstiftung Havelland übernehmen. Ihm zur Seite stehen Christian Kneisel, ehemaliger Intendant des Brandenburger Theaters und Anette Homann, eine in Grünefeld lebende Geigenvirtuosin.

Frist endet bald

Die Wettbewerbsfrist für Nominierungen endet am 1. Oktober, also kommenden Freitag. In der darauf folgenden Woche erarbeitet das Büro der Kulturstiftung von jedem Nominierten ein kurzes Exposé, in dem die Motivation für die Nominierung, aber auch der künstlerische Werdegang sowie Hinweise zu Filmen von oder über die Nominierten in den sozialen Medien benannt sind.

Bruno Kämmerling kann sein Glück nicht fassen: „Es ist natürlich toll, so einen bekannten und versierten Musiker in der Jury zu haben. Professor Frantz wird sicher wertvolle Beiträge leisten, wenn wir uns auf die Suche nach den Siegerbeiträgen machen.

Bruno Kämmerling Geschäftsführer der Kulturstiftung Havelland. Quelle: Marlies Schnaibel

Das Material zu den Beiträgen soll in zwei Wochen vorliegen. „Dann können sich die Juroren vorab der Jury-Sitzung einen Überblick von den Wettbewerb-Teilnehmern verschaffen“, so Kämmerling.

Bis Freitag sind also Einsendungen und Bewerbungen zum Kulturpreis noch möglich. Während 2020 die Bildende Kunst im Mittelpunkt des Wettbewerbs stand, sind dieses Mal Musikschaffende aller Genres zur Teilnahme aufgerufen.

Die Regeln

Vorschlagen kann man sich selbst oder andere Musikerinnen und Musiker, Orchester, Ensembles, Chöre oder Bands im oder aus dem Havelland. Der Kulturpreis ist mit 3000 Euro dotiert und einer Skulptur verbunden. Die festliche Preisverleihung im Beisein aller Teilnehmenden wird – so keine aktuellen Vorschriften dem entgegenstehen – am 16. November auf Schloss Ribbeck stattfinden.Mit der Verleihung des Kulturpreises sollen außerordentliche künstlerische oder kulturelle Leistungen einer Persönlichkeit, eines Einzelkünstlers oder einer Künstlergruppe gewürdigt werden, die sich durch hervorragende Qualität hervorgehoben haben.

Die Kunst- oder Kulturprojekte sollten von überregionaler Bedeutung sein und zur Identitätsstiftung im Gebiet des Landkreises Havelland beitragen.

Schloß Ribbeck – hier wird der Preis im November vergeben. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Jury besteht aus fünf Personen. Neben Justus Frantz hat Christian Kneisel, ehemaliger Intendant des Brandenburger Theaters, zugesagt. Er ist vor einigen Jahren nach Dallgow-Döberitz in den Landkreis Havelland gezogen. Dazu gesellt sich Annette Homann. Die Geigerin spielt insbesondere Pop und Jazz. Sie lebt seit zwei Jahren in Grünefeld. Barbara Richstein, ehemalige brandenburgische Justizministerin, aktuell Vizepräsidentin des Brandenburgischen Landtages und Vorsitzende des Havelländischen Kreistages, ist ebenfalls Jurorin. Burkhard Schröder, Landrat a. D. und im Vorstand der Kulturstiftung Havelland, komplettiert die Jury.

Jetzt Vorschläge einreichen

Auszeichnungsvorschläge können bis zum 1. Oktober an die Kulturstiftung Havelland, Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 Nauen, Ortsteil Ribbeck, gesandt werden, Telefonnummer 033237/85 90 55 oder info@kulturstiftung-havelland.de. Vorschlagsberechtigt sind Vereine, Verbände, Institutionen, Kommunen und Einzelpersonen. Folgende Unterlagen sind einzureichen: Bis zu zehn Seiten Bewerbungsschreiben mit Beschreibung der künstlerischen Leistung. Die Leistungen können zusätzlich anhand von medialer Berichterstattung, Presseberichten, Web-Links dokumentiert werden

Der Geschäftsführer der Kulturstiftung, Bruno Kämmerling, ist auch Referatsleiter Kultur bei der Kreisverwaltung. Dieses Referat ist soeben umgezogen, teilte Bruno Kämmerling nun mit. Die Mitarbeiter und er sitzen ab sofort im Rathenower Rathaus, wo der Landkreis eine Etage angemietet hat.

Justus Frantz mit der Philharmonie der Nationen im Heckentheater Rheinsberg. Quelle: Peter Geisler

Bruno Kämmerling freut sich nun auf eine spannende Jury-Sitzung mit herausragenden Wettbewerbsbeiträgen und spornt an: „Bewerbungen sind noch möglich.“

Von Joachim Wilisch