Rund 300 Falkenseer machten sich am Mittwoch in Falkensee dafür stark, Vereinssport endlich wieder zuzulassen. Der hängt seit Monaten in der Luft, dabei sei Bewegung jetzt wichtiger denn je, machte Birgit Faber, Initiatorin der Kundgebung, klar. Ihr Appell an den Bürgermeister blieb jedoch zunächst ungehört – Heiko Müller (SPD) blieb der Veranstaltung fern. Das sorgte für Kritik.