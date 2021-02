Kunst- und Kulturschaffende im Havelland befürchten Kahlschlag

Havelland

Diese Reihe der Online-Gespräche hatten die Landtagsabgeordneten Christian Görke und Andrea Johlige (Die Linke) etabliert. Zusammen mit dem Kreistagsabgeordneten und Kandidaten für das Bundestagsmandat im Wahlkreis 60, Tobias Bank, hörten sie sich jetzt an, was Betroffene der Corona-Eindämmungsverordnungen zu sagen haben.

In vierten Lockdown-Monat

Im Kulturzentrum Rathenow, das von Stadt Rathenow und Landkreis Havelland gemeinsam betrieben wird, befindet man sich schon im vierten Lockdown-Monat. „Durch die Verträge mit Stadt und Land, sind wir halbwegs auf der sicheren Seite“, sagte sie. „Aber wir werden zu wenig in Diskussionen zu dem Thema einbezogen.“

Götze fordert: „Es sollten jetzt Konzepte für die Öffnung entwickelt werden, die Diskussion fehlt völlig.“ Grundsätzlich befürchtet die Geschäftsführerin des Kulturzentrums, dass es für die Veranstaltungsbranche bereits fünf nach zwölf ist. Darum regt Bettina Götze eine Debatte an: „Wir müssen über den Einsatz der Kulturfördermittel reden. Was können wir jetzt speziell fördern? Wir müssen das neu denken und im Kreis diskutieren. Es gehe letztlich darum, die Kunst- und Kulturszene bei der Stange zu halten.

Beim Amateurtheater im Glien ist Leiter Dieter Borgelt froh, dass die Mitglieder nicht von ihrer Theaterarbeit leben müssen. „Die Kehrseite: Es gibt deswegen auch keine Unterstützung. Der Verein lebt allerdings von Einnahmen bei den Veranstaltungen“ Es fehle jegliche Planungssicherheit. Und in der politischen Debatte komme man nur am Rande vor . „Die Motivation ist am Boden“, so Borgelt.

Im engen Kontakt

Um die Kulturlandschaft sorgt sich auch die Geschäftsführerin des Optikparks, Kathrin Fredrich. Im Park seien die Planungen für das Jahr 2021 abgeschlossen. „Unser Terminkalender ist voll. Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, werden wir uns durchnavigieren, so wie es möglich ist.“ Einnahmen werden im Optikpark jetzt auch auf die hohe Kante gelegt - für den Fall der Fälle. „Wir bleiben mit Künstlern im Austausch und versuchen, sie zu halten.“

Der Park wurde im Corona-Jahr 2020 sehr gut angenommen. Künftig will man sich auch im Optikpark mehr der Digitalisierung öffnen. Fredrich: „Das kostet aber Geld, Förderprogramme sind nicht immer passgenau und es gibt extrem kurze Antragsfristen.“

Ein Motivationsproblem hat auch Veranstalter Enrico Gennrich, der im vergangenen Jahr den Nauener Autokinosommer mit organisiert hat. „Es wurden über den Sommer hinweg Konzepte erstellt und Geld wurde in die Hand genommen. Das war alles quasi für die Tonne, obwohl es viel Zeit und Geld gekostet hat“. So sieht es der DJ und Veranstalter. „Uns wird nicht zugehört“. Gennrich hat Konsequenzen gezogen und sich eine andere Beschäftigung gesucht, um über die Runden zu kommen. „Für andere Dinge fehlt die Perspektive.“

Ein schwieriges Jahr hat der Kolonistenhof Großderschau hinter sich und Helga Klein, Leiterin von Museum und Hof, muss improvisieren. Einige Termine wurden gar nicht in den Veranstaltungskalender genommen, andere sind abgesagt. Die Hoffnung ist, dass man wenigstens ab dem Frühjahr in kleinem Rahmen und mit Abstandsregeln Angebote machen kann.

Tobias Bank ist Historiker und kann aus eigener Erfahrung berichten: „Man muss wochenlang auf Archivtermine warten. Es kann nicht sein, dass Studenten die Abschlussarbeiten schreiben müssen und Historiker davon betroffen sind.“

Neue Lösungen

Bank fordert „kreative Lösungen für die Kunst- und Kulturbranche. Und er betont: „Der Dialog zwischen Kulturschaffenden und Verwaltung könnte besser sein.“ Christian Görkes Fazit beschreibt ein weites Aufgabenfeld: „Wir müssen konkrete Perspektiven bieten mit Szenarien für Start der Kultur, festgelegt nach mehreren Kriterien wie Inzidenz, Impfquote und Hygienekonzept.

An vielen Betroffenen aus dem Bereich sind die staatlichen Hilfen vorbeigegangen, sagt Andrea Johlige: „Darum haben sich einige schon eine andere Beschäftigung gesucht. “Nun sei es Zeit zur Umkehr. “Wir wollen Hilfen, die tatsächlich ankommen und passgenaue Förderprogramme.

Die Debatte soll nun in die Fachgremien des Kreistages getragen werden. Das verspricht Tobias Bank: „Im Ausschuss für Regionalentwicklung, der auch für Kultur zuständig ist, will ich dazu nun einen Dialog anstoßen.“ Dort sollen auch Betroffene zu Wort kommen. Bereits Ende des Monats tagen die Fachausschüsse des Kreistages.

