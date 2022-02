Kurrent - für Gerd Dehnhardt aus Jerchel kein Buch mit sieben Siegeln mehr

Havelland

In so manchen Familien – und Vereinsarchiven schlummern Schriftstücke, die schwer lesbar sind. Das Papier ist von den Jahren gezeichnet, vor allem aber ist die Schrift für jüngere und mittlerweile auch ältere Havelländer „ein Buch mit sieben Siegeln“. Auch Gerd Dehnhardt in Jerchel ging das lange Zeit so. Weil er aber wissen wollte, was früher sein Opa in Feldpostbriefen geschrieben hat, begann er sich vor etwa 10 Jahren mit der alten Schrift zu befassen und betrieb dafür ein erfolgreiches intensives Selbststudium. Heute kann er lesen und schreiben wie einst sein Opa und alle anderen seiner Vorfahren. Auch Opas aufbewahrte Briefe hat er schon längst verinnerlicht.

Er hilft auch gerne anderen Menschen, in die Geheimnisse alter Unterlagen vorzudringen. Solche Unterlagen sind zumeist in deutscher Kurrentschrift verfasst. Die Schrift entwickelte sich seit dem 15. Jahrhundert aus mittelalterlichen Schreibweisen und veränderte sich im Verlauf der Geschichte in mehreren Stufen. Zuletzt wurde daraus im Jahr 1911 von Ludwig Sütterlin eine vereinfachte Schulausgangsschrift entwickelt. Diese als „Sütterlin“ bekannte Schrift wurde bis 1941 in den Schulen gelehrt. Erst seit etwa 80 Jahren ist die lateinische Schrift die normale Schulschrift.

Kurrent lesen und schreiben gerät immer mehr ins Abseits

Hobbyforscher, Ortschronisten, Archivare, Historiker und interessierte Menschen wollen auch heute alte in Kurrentschrift verfasste Dokumente lesen. Doch nur noch wenige sind ihrer mächtig. Kurrent lesen und schreiben gerät immer mehr ins Abseits. „Die alte Schrift gehört zu unserem Kulturgut und es wäre schade, wenn es keine Menschen mehr gibt, die Kurrent schreiben und lesen können“, sagt Simone Kroh.

Seine Kenntnisse gibt Gerd Dehnhardt nun als Referent an die Teilnehmer eines Lehrgangs der evangelischen Erwachsenenbildung weiter. Quelle: Fotos: N. Stein

Sie organisiert für die evangelische Erwachsenenbildung der Diakonie Havelland Kursangebote. Und weil die evangelische Erwachsenenbildung einen Beitrag zum Erhalt des alten Lese- und Schreibgutes leisten möchte, organisierte Simone Kroh einen Lehrgang zum Erlernen der Kurrentschrift aus der Zeit um 1900 mit 10 Teilnehmern und Gerd Dehnhardt als fachkundigen Referenten. Seit November trafen sich die Lehrgangsteilnehmer immer Mittwochs unter dem Dach der Diakonie in Rathenow um sich von Gerd Dehnhardt in Kurrent unterrichten zu lassen.

Buchstaben schreiben

Und es begann für die Teilnehmer im Alter von 30 bis 82 Jahren, wie es für Schüler zunächst üblich ist. Sie lernten erst einmal einzelne Buchstaben schreiben. „Das Besondere an Kurrent ist, dass viele Zeichen sehr spitz, eng und schräg geschrieben werden“, erklärt Gerd Dehnhardt. Er erklärt weitere Besonderheiten, die in der heutigen Schreibweise nicht mehr vorkommen. Dafür nennt er insbesondere Ligaturen, die aus mehreren Buchstaben zusammengesetzt werden, wie zum Beispiel ch, sch oder ck, zudem machte der 67-Jährige auch am letzten „Unterrichtstag“ Anfang Februar nochmals auf verschiedene Schreibweisen des „S“ und damit auf eine äußerst knifflige Angelegenheit aufmerksam. Die Teilnehmer hören ihren Referenten aufmerksam zu und schreiben dann kurze Texte.

Familienarchiv mit Kurrent-Briefen

„Unsere Familie hatte einmal eine Schiffswerft in Rathenow. Aus dieser Zeit gibt es noch viele in alter Schrift verfasste Unterlagen. Ich möchte sie selbst lesen können“, nennt Gudrun Meetz aus Rathenow ihre Motivation zur Teilnahme an dem Lehrgang. Wolfgang Brotkorb und seine Frau haben ähnliche persönliche Gründe.

Die alte Schrift. Quelle: Fotos: N. Stein

„Wir haben in unserem Familienarchiv noch in Kurrent verfasste Briefe und andere Unterlagen, die wir lesen möchten“, erklärt Wolfgang Brotkorb. Anja Sachs nennt neben einem persönlichen Interesse auch berufliche Gründe für ihre Teilnahme. Sie arbeitet im Kreisarchiv des Landkreises Havelland. „So habe ich oft mit alten Schriften zu tun“, sagt sie und vertieft sich im Schreiben. „Ich finde Kurrent einfach interessant“, sagt Cornelia Birkholz aus Jerchel zu ihrer Lehrgangsteilnahme.

Hausaufgaben und selbstständige Übungen

Kurrent schreiben und lesen, das will gelernt werden, verlangt Fleiß und Ausdauer, ist eine wesentliche Erfahrung aller Lehrgangsteilnehmer. Um die alte und für sie neue ungewohnte Schrift „ins Handgelenk“ zu bekommen waren viele Hausaufgaben und selbstständige Übungen zu erledigen. Bei den Treffen in der Diakonie wurden zwischen den einzelnen Schreibübungen zur Erbauung aller Teilnehmer Postkarten und Poesiealbumeinträge vorgelesen. Weiterhin wurden Buchstabenkombinationen, Worte, Sätze und Diktate aufs Papier gebracht.

Gedichte wie „Das Heideröslein“ und später „Herr Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ aufzuschreiben, gehörte zu den Hausaufgaben. Die Lehrgangsteilnehmer brachten alte Akten, Heiratsurkunden, Kochbücher und Tagebücher von zu Hause mit. Diese wurden gemeinsam gelesen und dabei auch mitunter ungebräuchliche Worte erklärt. „Je weiter der Lehrgang voranschritt, um so besser konnten Texte gelesen werden. Alle Teilnehmer waren sehr fleißig und engagiert.

Vielleicht gibt es eine Neuauflage

Es hat großen Spaß gemacht“, sagte Gerd Dehnardt am letzten Tag bei der Übergabe der Teilnehmernachweise. „Alles Gute hat einmal ein Ende und vielleicht gibt es ja eine Neuauflage“, sagte Sinne Kroh in die Runde, die sich durchaus eine Verlängerung des Lehrgangs gewünscht hätte.

Von Norbert Stein