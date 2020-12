Rathenow/Rhinow/Premnitz

Nun aber schnell: wer sich vor Weihnachten noch die Haare waschen, fönen, legen oder schneiden lassen will, der muss sich sputen. Am Montag starteten die letzten zwei Arbeitstage des Jahres für die Betriebe der Frisörinnung. Nun sind die Möglichkeiten im Grunde begrenzt. Beim Frisör sind strenge Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Zudem müssen Kunden einen Termin haben.

Damit nun noch möglichst viele Menschen im Westhavelland ihren Frisörtermin bekommen, öffnen die Geschäfte länger. Die Inhaberin des Frisörsalons „Freestyle“ in Rhinow verbreitete noch am Sonntag – kurz nachdem verkündet war, dass die Region wieder herunterfährt – die Nachricht: „Aufgrund der aktuellen Umstände ist der Frisör Freestyle (Inhaberin Anja Blum) am 14. 12. von 8 bis Open Ende für Euch geöffnet, dasselbe gilt auch für Dienstag (15.12.).“

Tatort Innenstadt

Und nicht nur in Rhinow versuchten die Inhaber von Frisörsalons noch so viele Kunden wie möglich und erlaubt zu bedienen. Die Haarkünstlerinnen und -künstler hatten genug zu tun, noch ist vielen Kunden in Erinnerung, wie lange man im Frühjahr warten musste, bis die Frisöre wieder öffneten.

Szenenwechsel. Rathenower Innenstadt, Montagvormittag. An normalen Montagen ein ruhiger Tag. Auch ganz ohne Lockdown wäre nicht viel los auf der Straße. Doch diesmal stehen die Kunden vor den Geschäften brav in der Warteschlange.

Auch in der Boutique Janine B. gibt es Rabatte. Quelle: Markus Kniebeler

Die Rabattschlacht ist eröffnet. Die Boutique Janine B. hat 30 Prozent Preisnachlass ausgeschildert. Ähnlich geht es in anderen Modegeschäften in der Innenstadt zu. Der Räumungsverkauf bei Schuh- und Leder-Lange wird zum Wettrennen mit der Zeit. Eigentlich wollte man sich noch Zeit nehmen, um die Regale leer zu bekommen. Daraus wird nun nichts – auch das letzte Geschäft vor der Aufgabe fällt Corona zumindest teilweise zum Opfer.

Die Einzelhändler wollen ihren Kunden so lange es geht, zur Verfügung stehen. Viele Läden werden deshalb am Dienstag noch einmal später schließen, als üblich.

Es war im Hinterkopf

Vollkommen unvorbereitet trifft viele Händler die Entscheidung vom Sonntag nicht. Einige wissen, dass die zweite Welle im Anmarsch war und hatten weniger Winterware geordert. Andere hoffen auf Hilfe vom Staat. In einigen Branchen wird es auch ab Mittwoch einen Bestell- und Abholservice geben.

Der Rathenower Kommunalpolitiker Daniel Golze appelliert an die Rathenower: „Wir sollten jetzt Solidarität mit unseren Einzelhändlern zeigen und die Angebote, die es weiter gibt nutzen.“ Golze machte erneut den Vorschlag, mit den Rathenower Einzelhändlern eine gemeinsame Online-Verkaufsplattform zu errichten. Gerade jetzt wäre das von Vorteil.

Neue Autos kann man jetzt nicht kaufen. Quelle: Uwe Hoffmann

Ein Autohändler hat bereits Vorkehrungen getroffen. Bis auf das Werkstattteam sind viele Mitarbeiter ab Mittwoch vorerst zu Hause. Der Autoverkauf muss eingestellt werden – die Reparaturarbeiten und der Winterreifenservice werden allerdings fortgesetzt. Tiefe Einschnitte erwarten einmal mehr die Unternehmen in der Hand des Landkreises. So hat die Havelbus-Verkehrsgesellschaft bereits im Frühjahr tiefe Einschnitte hinnehmen müssen. Damit ist wieder zu rechnen.

Im Kulturzentrum und im Schloss Ribbeck war der Betrieb bereits auf Sparflamme gesetzt. Gastronomen und Hotelbetreiber sind schon seit Wochen in der Ruhephase. Sie mussten ihre Betriebe bereits mit dem so genannten Lockdown light schließen.

Wunsch nach klarer Perspektive

Gemeinsam haben alle Betroffenen den Wunsch nach einer planbaren Perspektive. Ihnen ist schon jetzt klar, dass der so genannte harte Lockdown über den 10. Januar hinaus andauern wird. Umso wichtiger sei es, den Händlern Perspektiven aufzuzeigen, damit sie sich auf die kommenden Wochen einrichten können.

Rathenow steht vor dem zweiten harten Lockdown. Wie die Stadt Rathenow mit den Vorgaben umgehen will, ist am Mittag noch nicht klar. „Auch wir warten auf die Verordnung vom Land“, sagt Stadtsprecherin Anne Kießling,

Die Kunden haben in erster Linie das Weihnachtsfest vor Augen. „Jetzt muss ich mich beeilen, dass wir noch alles zusammen bekommen“, sagt eine Frau und hetzt weiter. Alles muss raus.

