LAG Havelland will künftige Förderstrategie festlegen

Havelland

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Havelland will in einem öffentlichen Strategietreffen die regionale Entwicklungsstrategie bis 2027 besprechen. Die Zusammenkunft findet am Dienstag, 15. Februar, in der Zeit von 16.30 und 20.30 Uhr als Online-Workshop statt. Wer dabei sein möchte, kann sich unter dem Link: https://bit.ly/327g90 dafür anmelden.

Seit 2014 hat die LAG mit Sitz in Rathenow rund 180 Projekte umgesetzt, wie zum Beispiel die Eröffnung des Fontaneradwegs oder die Weiterentwicklung des Sternenparks. Dadurch konnten mehr als 34 Millionen Euro an Fördergeld in die Region gebracht werden. „Auch in den nächsten Jahren wollen wir das Potenzial der Region und die Ideen ihrer Menschen sichtbar machen und gemeinsam mit Ihnen spannende Projekte in die Tat umsetzen“, schreibt die LAG an alle Interessierten.

Zukunftsprojekte austüfteln

Um das zu schaffen, benötigt die Aktionsgruppe eine neue Regionale Entwicklungsstrategie. Diese Strategie soll Orientierung für die kommende Förderperiode bis 2027 geben und festlegen, in welchen Themenfeldern Projekte durch EU-Fördermittel unterstützt werden sollen.

Am 15. Februar möchten die Verantwortlichen der LAG Einblicke in bereits geförderte Projekte geben und gemeinsam mit anderen daran tüfteln, wie die Zukunft der Region aussehen soll. „Denn eins ist gewiss: Niemand kennt das Havelland besser als Sie! Welche Projekte möchten Sie zukünftig in der Region umsetzen? Welche Themen sollen vorangetrieben werden? Wie möchten Sie sich als Bürger*innen zukünftig einbringen? Welche Räume und Orte sollen weiter gestärkt werden?“, richtet sich die LAG an die Öffentlichkeit.

Strategietreffen mit drei Themenfeldern

Das Strategietreffen umfasst drei Themenbereiche: 1. Lebensqualität, Dorfentwicklung und Infrastruktur, 2. Ehrenamt,Zusammenhalt und regionale Kultur und 3. Regionale Wertschöpfung (Wirtschaft und Tourismus). Außerdem ist Zeit für Diskussion, Austausch und zum Schmieden von Plänen.

Für mehr Planungssicherheit bittet die LAG um eine Anmeldung unter oben genanntem Link bis zum 13. Februar. Die Zugangsdaten zum Online-Workshop erhalten Interessierte nach der Anmeldung. Teilnehmer loggen sich am 15. Februar ab 16 Uhr ein, damit Zeit bleibt, um die Technik zu testen und Probleme zu beheben. Bei technischen Schwierigkeiten bietet Magdalena Köhne Hilfe an, Telefon: 01514/20 669 80.

Von MAZonline