LAG Havelland zieht Bilanz – rund 100 Projekte auf dem Weg

Havelland

Die Lokale Arbeitsgemeinschaft Havelland (LAG) bereitet sich auf die Förderperiode 2023 bis 2027 vor. Die LAG ist der Zusammenschluss, in dem Projekte, die über das Leader-Programm der EU gefördert werden sollen, bewertet werden. Letztlich entscheidet die LAG, für welches Projekt dann eine Förderung beantragt werden kann.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei einer Mitgliederversammlung am Dienstag kamen rund 50 LAG-Angehörige im digitalen Raum zusammen. Jan Nickelsen, Vorsitzender der LAG, freute sich über das Interesse. „Das zeigt, dass auch für die neue Förderperiode interessante Themen auf der Tagesordnung stehen.“

Änderungen ab 2023

Bei dem Treffen erläuterte das Regionalmanagement, welche Änderungen sich ab 2023 ergeben. Zuvor aber blickten die Protagonisten noch einmal zurück. Die Zahlen sprechen für sich. Insgesamt 122 große Projekte wurden angenommen.

Dazu 34 kleine Projekte und 30 Projekte aus der Gemeinschaftsaufgabe Küstenschutz. Wie Frank Baumann den Mitgliedern erläuterte, „sind rund 100 der insgesamt 186 Projekte auf dem Weg“. Insgesamt betrug das Finanzvolumen 46,4 Millionen Euro. 33,4 Millionen Euro waren Fördermittel.

Auch die Bockwindmühle Bamme wurde mit Leader-Mitteln ausgebaut. Quelle: Uwe Hoffmann

Zudem betreut die LAG Havelland sieben eigene Kooperationsprojekte. Dazu gehören die Qualifizierung für das Ehrenamt und die touristische Weiterentwicklung des Sternenparks Westhavelland. Für dieses Vorhaben wurden jüngst erste Ergebnisse vorgestellt. So soll der Sportplatz in Gülpe attraktiv umgestaltet werden.

Zentraler Treffpunkt

Der Platz ist zentraler Treffpunkt beim westhavelländischen Astrotreff. Die Gemeinde wird dafür mit Hilfe einer EU-Leader-Förderung weitere 26 000 Euro investieren und Voraussetzungen für ein noch vielseitigeres Erlebnis schaffen. Ein weiteres Projekt war die Konzeption für die Fontaneradroute.

Regionale Produkte

Dazu kommt die Arbeit an einem Netzwerk zur Vermarktung regionaler Produkte und die Initiative „Brandenburger Kulinarik auf der Landesgartenschau Beelitz 2022“.

Lesen Sie auch Stölln: Lilienthal-Museum kann digital erkundet werden

Ein Projekt, an dem aber noch weiter gearbeitet werden muss ist, so Frank Baumann vor den LAG-Mitgliedern, ist das Netzwerk „Fliegen – Otto Lilienthal“. Baumann gab sich selbstkritisch: „Das haben wir noch nicht so richtig zum Fliegen gebracht. Aber das hält uns nicht ab, die Ziele weiter zu verfolgen.“

Sternengucker am Sportplatz Gülpe. Quelle: Norbert Stein

Es sind viele Projekte, die gerade im Westhavelland umgesetzt wurden. Eines davon beschrieb Thorsten Michalek vom Verein Sinalkol, der das therapeutische Zentrum in Kieck bei Garlitz betreut.

Lesen Sie auch Neue Strategien für Produkte aus der Region

Hier entstand mit Leader-Mitteln ein Wohnhaus für Personen, die bei Sinalkol die Betreuung durchlaufen haben, aber noch eine lockere Bindung zu der Einrichtung aufrecht erhalten wollen. 200000 Euro hat es dafür aus dem Leader-Topf gegeben.

Der Weg zur Scheune

Sonja Hermann vom Kulturverein Ribbeck beschrieb noch einmal den Werdegang der Kulturscheune. Der Verein holt Kultur ins Dorf – in Form von Theater, Kabarett, Konzerten und der Ribbecker Sommernacht. „Wir wollten ein Gebäude, in dem wir die Angebote unterbreiten“, sagte Sonja Hermann. Rund 280000 Euro gab es aus den Fördertöpfen.

Nicht alle Vorschläge werden letztlich umgesetzt. Gerne hätte die Gemeinde Milower Land für den Bau einer Kita in Milow Geld beantragt. Bei der Bewertung durch die LAG fehlten aber am Ende ein paar Punkte.

In Ferchesar entstand mit Leader-Mitteln dieses Rondell. Quelle: Uwe Hoffmann

Für die neue Förderperiode muss eine so genannte „Regionale Entwicklungsstrategie“ abgegeben werden. Die besten fünf Konzepte können dann möglicherweise mit einem Bonusbetrag rechnen, der bei etwa sechs Millionen Euro liegt. Für das Konzept sind Qualitätskriterien festzulegen. „Auf keinen Fall soll das Geld ab 2023 mit der Gießkanne verteilt werden“, sagt Baumann. Schwerpunktprojekte mit Strahlkraft haben aber gute Chancen.

Unterstützt werden auch wieder „Kleine lokale Initiativen“. Unklar ist hier, wie hoch der Eigenanteil sein wird.

Vorab eine Übersicht

Um einen Überblick über Projekte zu bekommen, sollen sich Interessierte bereits jetzt beim Regionalmanagement melden. „Dann können wir schon mal ein wenig prüfen und mit den Partnern sprechen“, sagt Baumann.

Die Adresse: Büro Blau, Mansfelder Straße 48, in 10709 Berlin, Telefon 030-63960370, E-Mail info@lag-havelland.de. Interessierte können auch das Kontaktformular im Internet unter www.lag-havelland.de ausfüllen.

Von Joachim Wilisch